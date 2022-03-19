https://ria.ru/20220319/germaniya-1779038763.html
В Берлине назвали последствия отказа от российского газа для Германии
В Берлине назвали последствия отказа от российского газа для Германии - РИА Новости, 19.03.2022
В Берлине назвали последствия отказа от российского газа для Германии
Германия пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме 2022/23 года, заявил министр... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:56
2022-03-19T16:56
2022-03-19T16:56
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Германия пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме 2022/23 года, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире Deutschlandfunk."Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа, а поставки из России будут прерваны или сорваны, у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома и поддержать всю промышленность", - сказал министр.Он добавил, что газ "используется в основном в промышленности в начале логистической цепочки, а затем возникает или может возникнуть эффект домино".Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент.
https://ria.ru/20220319/evrosoyuz-1779020595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, украина, россия, германия
В Берлине назвали последствия отказа от российского газа для Германии
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