https://ria.ru/20220319/germaniya-1779038763.html

В Берлине назвали последствия отказа от российского газа для Германии

В Берлине назвали последствия отказа от российского газа для Германии - РИА Новости, 19.03.2022

В Берлине назвали последствия отказа от российского газа для Германии

Германия пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме 2022/23 года, заявил министр... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:56

2022-03-19T16:56

2022-03-19T16:56

цены на нефть

украина

россия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Германия пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме 2022/23 года, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире Deutschlandfunk."Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа, а поставки из России будут прерваны или сорваны, у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома и поддержать всю промышленность", - сказал министр.Он добавил, что газ "используется в основном в промышленности в начале логистической цепочки, а затем возникает или может возникнуть эффект домино".Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент.

https://ria.ru/20220319/evrosoyuz-1779020595.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

цены на нефть, украина, россия, германия