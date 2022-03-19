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Глава Deutsche Bank предостерег от отказа от "Северного потока" - РИА Новости, 19.03.2022
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Глава Deutsche Bank предостерег от отказа от "Северного потока"
Глава Deutsche Bank предостерег от отказа от "Северного потока" - РИА Новости, 19.03.2022
Глава Deutsche Bank предостерег от отказа от "Северного потока"
Глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1" и призвал пока не вводить новые санкции против... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:04
2022-03-19T14:04
экономика
дмитрий биричевский
дмитрий песков
владимир путин
россия
сша
москва
евросоюз
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1" и призвал пока не вводить новые санкции против России."Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это", — сказал он."Если мы отключим "Северный поток-1", это не стало бы прекращением поставок российского газа в Германию, но вскоре привело бы к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране", - сказал Зевинг в интервью изданию WELT am SONNTAG.Глава Deutsche Bank заявил о необходимости "дать вступить в силу объявленный санкциям" против России. Эффект от этих санкций будет крайне губителен не только для российской экономики, но и окажет "негативное влияние на нас", считает Зевинг. Необходимость в новых, ещё более жёстких санкциях "мы должны постоянно проверять заново", добавил он.Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от "Северного потока 2", Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220316/gaz-1778453161.html
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экономика, дмитрий биричевский, дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, москва, евросоюз, deutsche bank , северный поток, северный поток — 2
14:04 19.03.2022
 
Глава Deutsche Bank предостерег от отказа от "Северного потока"

Глава Deutsche Bank Зевинг предостерег от отказа от "Северного потока"

© REUTERS / Hannibal HanschkeГазопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток-1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Газопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1" и призвал пока не вводить новые санкции против России.
"Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это", — сказал он.
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"Если мы отключим "Северный поток-1", это не стало бы прекращением поставок российского газа в Германию, но вскоре привело бы к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране", - сказал Зевинг в интервью изданию WELT am SONNTAG.
Глава Deutsche Bank заявил о необходимости "дать вступить в силу объявленный санкциям" против России. Эффект от этих санкций будет крайне губителен не только для российской экономики, но и окажет "негативное влияние на нас", считает Зевинг. Необходимость в новых, ещё более жёстких санкциях "мы должны постоянно проверять заново", добавил он.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от "Северного потока 2", Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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ЭкономикаДмитрий БиричевскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАМоскваЕвросоюзDeutsche BankСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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