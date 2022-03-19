https://ria.ru/20220319/germaniya-1779013469.html

Глава Deutsche Bank предостерег от отказа от "Северного потока"

Глава Deutsche Bank предостерег от отказа от "Северного потока" - РИА Новости, 19.03.2022

Глава Deutsche Bank предостерег от отказа от "Северного потока"

Глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1" и призвал пока не вводить новые санкции против... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:04

2022-03-19T14:04

2022-03-19T14:04

экономика

дмитрий биричевский

дмитрий песков

владимир путин

россия

сша

москва

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777157682_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_f34d657ba8add636a1a1452da63ee337.jpg

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1" и призвал пока не вводить новые санкции против России."Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это", — сказал он."Если мы отключим "Северный поток-1", это не стало бы прекращением поставок российского газа в Германию, но вскоре привело бы к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране", - сказал Зевинг в интервью изданию WELT am SONNTAG.Глава Deutsche Bank заявил о необходимости "дать вступить в силу объявленный санкциям" против России. Эффект от этих санкций будет крайне губителен не только для российской экономики, но и окажет "негативное влияние на нас", считает Зевинг. Необходимость в новых, ещё более жёстких санкциях "мы должны постоянно проверять заново", добавил он.Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от "Северного потока 2", Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220316/gaz-1778453161.html

https://ria.ru/20220315/energoresursy-1778219853.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий биричевский, дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, москва, евросоюз, deutsche bank , северный поток, северный поток — 2