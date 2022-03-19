https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779071727.html
В Минобороны рассказали о ходе эвакуации украинцев в Россию
В Минобороны рассказали о ходе эвакуации украинцев в Россию - РИА Новости, 19.03.2022
В Минобороны рассказали о ходе эвакуации украинцев в Россию
Киевский режим снова не согласовал гуманитарные коридоры в Россию, однако без его участия на российскую территорию эвакуировано более 16 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:57
2022-03-19T21:57
2022-03-19T21:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
киев
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Киевский режим снова не согласовал гуманитарные коридоры в Россию, однако без его участия на российскую территорию эвакуировано более 16 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, Россия ежедневно с 10 часов утра продолжает открытие гуманитарных коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, по одному – в Россию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины."Из предложенных нами маршрутов украинские власти опять согласовали только три, при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом по-прежнему не подтверждается", - сказал Мизинцев.При этом, Украина дополнительно заявила на текущие сутки 11 гумкоридоров – на киевском, запорожском, херсонском и харьковском направлениях.Начальник НЦУО подчеркнул, что Вооружённые силы России в полном объёме соблюдают "режимы тишины".Он добавил, что за прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 16 394 человека, из них 3 129 детей."Всего с начала проведения специальной военной операции уже 314 тыс. 252 человека, из которых 66 594 – это дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 1 784 ед. личного автомобильного транспорта, а всего уже 36 710", - рассказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220319/mariupol-1779006774.html
https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779069058.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, киев, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
В Минобороны рассказали о ходе эвакуации украинцев в Россию
Минобороны: Украина по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, но эвакуация идет