https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779069058.html
Минобороны: более 2,7 миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию
Минобороны: более 2,7 миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию - РИА Новости, 19.03.2022
Минобороны: более 2,7 миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию
Украинские радикалы продолжают удерживать мирное население в качестве "живого щита", накопилось уже более 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в России, заявил... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:37
2022-03-19T21:37
2022-03-19T21:40
чернигов
в мире
харьков
киев
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские радикалы продолжают удерживать мирное население в качестве "живого щита", накопилось уже более 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в России, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 7 223, а всего их в нашей базе данных уже 2 миллиона 711 тысяч 319 конкретных фамилий и конкретных адресов уже из двух тысяч девяносто трех населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.Он добавил, что украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 830 иностранных граждан из 19 государств. Кроме того, по словам Мизинцева, экипажи семидесяти иностранных судов заблокированы в морских портах Украины.
https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1778969839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чернигов, в мире, харьков, киев, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
21:37 19.03.2022 (обновлено: 21:40 19.03.2022)
Минобороны: более 2,7 миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию
Минобороны: более 2,7 миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию