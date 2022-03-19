https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779047748.html

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 251 человека, в их числе 48 детей

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 251 человека, в их числе 48 детей - РИА Новости, 19.03.2022

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 251 человека, в их числе 48 детей

В субботу ДНР эвакуировала из Мариуполя в село Безыменное 251 человека, в том числе 48 детей, сообщил штаб территориальной обороны народной республики. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T18:18

2022-03-19T18:18

2022-03-19T20:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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россия

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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. В субботу ДНР эвакуировала из Мариуполя в село Безыменное 251 человека, в том числе 48 детей, сообщил штаб территориальной обороны народной республики."В течение дня 19 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 251 человек, включая 48 детей", — сказано в заявлении.За прошлые сутки, с 8:00 18 марта до 8:00 19 марта, из Мариуполя удалось вывезти 389 человек, включая 89 детей. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи, который развернули силы МЧС ДНР.По данным штаба, с 5 по 19 марта в Безыменное эвакуировали почти 2500 человек.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220319/voyna-1779012839.html

донецкая народная республика

мариуполь

украина

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия