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Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 251 человека, в их числе 48 детей - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779047748.html
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 251 человека, в их числе 48 детей
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 251 человека, в их числе 48 детей - РИА Новости, 19.03.2022
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 251 человека, в их числе 48 детей
В субботу ДНР эвакуировала из Мариуполя в село Безыменное 251 человека, в том числе 48 детей, сообщил штаб территориальной обороны народной республики. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T18:18
2022-03-19T20:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. В субботу ДНР эвакуировала из Мариуполя в село Безыменное 251 человека, в том числе 48 детей, сообщил штаб территориальной обороны народной республики."В течение дня 19 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 251 человек, включая 48 детей", — сказано в заявлении.За прошлые сутки, с 8:00 18 марта до 8:00 19 марта, из Мариуполя удалось вывезти 389 человек, включая 89 детей. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи, который развернули силы МЧС ДНР.По данным штаба, с 5 по 19 марта в Безыменное эвакуировали почти 2500 человек.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220319/voyna-1779012839.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
18:18 19.03.2022 (обновлено: 20:43 19.03.2022)
 
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 251 человека, в их числе 48 детей

Штаб теробороны ДНР: в субботу из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 251 человека

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. В субботу ДНР эвакуировала из Мариуполя в село Безыменное 251 человека, в том числе 48 детей, сообщил штаб территориальной обороны народной республики.
"В течение дня 19 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 251 человек, включая 48 детей", — сказано в заявлении.
За прошлые сутки, с 8:00 18 марта до 8:00 19 марта, из Мариуполя удалось вывезти 389 человек, включая 89 детей. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи, который развернули силы МЧС ДНР.
По данным штаба, с 5 по 19 марта в Безыменное эвакуировали почти 2500 человек.
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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