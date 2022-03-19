18:18 19.03.2022 (обновлено: 20:43 19.03.2022)
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 251 человека, в их числе 48 детей
Штаб теробороны ДНР: в субботу из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 251 человека
© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. В субботу ДНР эвакуировала из Мариуполя в село Безыменное 251 человека, в том числе 48 детей, сообщил штаб территориальной обороны народной республики.
"В течение дня 19 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 251 человек, включая 48 детей", — сказано в заявлении.
За прошлые сутки, с 8:00 18 марта до 8:00 19 марта, из Мариуполя удалось вывезти 389 человек, включая 89 детей. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи, который развернули силы МЧС ДНР.
По данным штаба, с 5 по 19 марта в Безыменное эвакуировали почти 2500 человек.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.