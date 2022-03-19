Рейтинг@Mail.ru
Россия за сутки вывезла из Херсонской области 112 россиян и иностранцев - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1778969839.html
Россия за сутки вывезла из Херсонской области 112 россиян и иностранцев
Россия за сутки вывезла из Херсонской области 112 россиян и иностранцев - РИА Новости, 19.03.2022
Россия за сутки вывезла из Херсонской области 112 россиян и иностранцев
Российские военные в пятницу вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев, в том числе граждан Украины и США, сообщает департамент информации... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T05:05
2022-03-19T05:05
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные в пятницу вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев, в том числе граждан Украины и США, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Отмечается, что эвакуацию организовали по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с Украины, а также по заявкам от иностранцев, поданным в военную комендатуру РФ в Херсоне."Российские военнослужащие на центральной площади города Херсона обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции, в автобусы, а затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию РФ", — добавляется в сообщении.Подчеркивается, что всего с начала специальной военной операции в Россию из Херсонской области Украины российские военные доставили около 400 граждан иностранных государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/spetsoperatsiya-1778959823.html
россия
луганская народная республика
донбасс
донецкая народная республика
республика крым
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b55cc480c272da3c84796fc6f6277daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, республика крым, херсонская область , украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
05:05 19.03.2022
 
Россия за сутки вывезла из Херсонской области 112 россиян и иностранцев

Российские военные за сутки вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные в пятницу вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев, в том числе граждан Украины и США, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа было доставлено 112 граждан Узбекистана, Сербии, США, Ливана, Туниса, Грузии, Украины и России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуацию организовали по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с Украины, а также по заявкам от иностранцев, поданным в военную комендатуру РФ в Херсоне.
"Российские военнослужащие на центральной площади города Херсона обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции, в автобусы, а затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию РФ", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что всего с начала специальной военной операции в Россию из Херсонской области Украины российские военные доставили около 400 граждан иностранных государств.
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 23:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 23-й: ДНР взяла аэропорт Мариуполя, Путин и Макрон обсудили Украину
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
Вчера, 20:17Инфографика
Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
Инфографика
Посмотреть
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРеспублика КрымХерсонская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала