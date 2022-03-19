https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1778969839.html

Россия за сутки вывезла из Херсонской области 112 россиян и иностранцев

Россия за сутки вывезла из Херсонской области 112 россиян и иностранцев - РИА Новости, 19.03.2022

Россия за сутки вывезла из Херсонской области 112 россиян и иностранцев

Российские военные в пятницу вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев, в том числе граждан Украины и США, сообщает департамент информации... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T05:05

2022-03-19T05:05

2022-03-19T05:05

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные в пятницу вывезли из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев, в том числе граждан Украины и США, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Отмечается, что эвакуацию организовали по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с Украины, а также по заявкам от иностранцев, поданным в военную комендатуру РФ в Херсоне."Российские военнослужащие на центральной площади города Херсона обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции, в автобусы, а затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию РФ", — добавляется в сообщении.Подчеркивается, что всего с начала специальной военной операции в Россию из Херсонской области Украины российские военные доставили около 400 граждан иностранных государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/spetsoperatsiya-1778959823.html

россия

луганская народная республика

донбасс

донецкая народная республика

республика крым

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, республика крым, херсонская область , украина, министерство обороны рф (минобороны рф)