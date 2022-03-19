https://ria.ru/20220319/elektrosnabzhenie-1779049722.html
В Донецке восстановили электроснабжение
В Донецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.03.2022
В Донецке восстановили электроснабжение
Специалисты восстановили электроснабжение 31 тысячи жителей Донецка, говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T18:35
2022-03-19T18:35
2022-03-19T18:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
жкх
донецкая народная республика
россия
петровский район
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение 31 тысячи жителей Донецка, говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что около 31 тысячи жителей Петровского района Донецка остались без электричества в результате обстрела украинских войск, в городе были обесточены также 26 котельных."В 16.30 запитаны все обесточенные потребители", - сообщили в минэнерго ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/dnr-1778854197.html
https://ria.ru/20220318/depo-1778851834.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, жкх, донецкая народная республика, россия, петровский район, вооруженные силы рф
18:35 19.03.2022 (обновлено: 18:43 19.03.2022)
В Донецке восстановили электроснабжение
Минэнерго ДНР: электроснабжение 31 тысячи жителей Петровского района Донецка восстановили