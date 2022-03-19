https://ria.ru/20220319/ekonomika-1778974210.html

Западные компании начнут возвращаться в Россию к лету, заявил эксперт

Западные компании начнут возвращаться в Россию к лету, заявил эксперт - РИА Новости, 19.03.2022

Западные компании начнут возвращаться в Россию к лету, заявил эксперт

Иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету, особенно те, которых... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:05

2022-03-19T08:05

2022-03-19T10:05

экономика

россия

вашингтон (город)

китай

samsung

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету, особенно те, которых могут легко заменить конкуренты, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов."Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги", - сказал он. Способствовать возвращению иностранных компаний, по мнению эксперта, будет и дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России."На сегодняшний день никакого коллапса на нашем финансовом рынке нет. Рубль больше не падает, как это предсказывали некоторые, кто-то предполагал даже, что он опустится до отметки в 200-300 рублей. Экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные", - считает Миловидов.Он отметил, что дать четкий прогноз по конкретным компаниям на данный момент представляется затруднительным. "На место ушедшей Samsung, допустим, может прийти китайская компания, производящая аналогичную продукцию, которая в итоге вытеснит южнокорейского гиганта из России. Неудивительно, что, приостанавливая свою деятельность у нас, представители Samsung в мягкой форме оговаривали разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И примеров таких, касающихся и американских, и европейских компаний, можно привести немало", - заметил он.В Вашингтоне и в Брюсселе, говорит Милованов, отдают себе в этом отчет. "Вот почему американцы хотят, чтобы Китай так или иначе поддержал антироссийские санкции. Потому что они прекрасно понимают, что Китай - это крупнейшая торговая держава, имеющая значительные объемы самой разнообразной продукции, которую они могут поставлять в нашу страну", - заключил заместитель директора ИМЭМО.

https://ria.ru/20220318/kompanii-1778850104.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/kompanii-1778837958.html

россия

вашингтон (город)

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, вашингтон (город), китай, samsung