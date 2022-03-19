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Пандемия показала востребованность российских достижений, заявил Медведев

Пандемия показала востребованность российских достижений, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2022

Пандемия показала востребованность российских достижений, заявил Медведев

Пандемия коронавируса показала востребованность в мире достижений РФ, сейчас наш потенциал наращивается с удвоенной силой, заявил зампредседателя Совбеза России РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:32

2022-03-19T15:32

2022-03-19T15:34

распространение коронавируса

экономика

россия

дмитрий медведев

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала востребованность в мире достижений РФ, сейчас наш потенциал наращивается с удвоенной силой, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Вчера, кстати, зарегистрирована новая вакцина "Конвасэл", созданная специалистами ФМБА. Эпидемия коронавируса особенно четко показала, насколько востребованы в мире такие достижения. Наш потенциал сейчас должен наращиваться с удвоенной силой", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778879879.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий медведев, коронавирус covid-19