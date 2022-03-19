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Пандемия показала востребованность российских достижений, заявил Медведев
Пандемия показала востребованность российских достижений, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2022
Пандемия показала востребованность российских достижений, заявил Медведев
Пандемия коронавируса показала востребованность в мире достижений РФ, сейчас наш потенциал наращивается с удвоенной силой, заявил зампредседателя Совбеза России РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:32
2022-03-19T15:32
2022-03-19T15:34
распространение коронавируса
экономика
россия
дмитрий медведев
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала востребованность в мире достижений РФ, сейчас наш потенциал наращивается с удвоенной силой, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Вчера, кстати, зарегистрирована новая вакцина "Конвасэл", созданная специалистами ФМБА. Эпидемия коронавируса особенно четко показала, насколько востребованы в мире такие достижения. Наш потенциал сейчас должен наращиваться с удвоенной силой", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778879879.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий медведев, коронавирус covid-19
15:32 19.03.2022 (обновлено: 15:34 19.03.2022)
Пандемия показала востребованность российских достижений, заявил Медведев
Замглавы Совбеза Медведев: пандемия показала востребованность российских достижений в мире