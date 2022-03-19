Для украинских военных, собирающихся сдаться, разработали бота в Telegram
В ДНР разработали бота в Telegram для украинских военных, собирающихся сдаться
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Специалисты Донецкой народной республики разработали специального бота "Перейти на сторону ДНР" в Telegram, чтобы украинские военнослужащие могли получить помощь в процессе перехода на сторону России, ДНР или ЛНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В связи со стремительным увеличением количества военнослужащих ВСУ (вооруженные силы Украины - ред.), добровольно сложивших оружие, специалистами Донецкой народной республики разработан специальный бот: "Перейти на сторону ДНР", с помощью которого военнослужащие вооруженных сил Украины могут получить всю необходимую помощь в процессе перехода на сторону РФ, ДНР и ЛНР",- говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Как сообщается, боту необходимо сообщить контактные данные, ориентировочное время и место перехода, а также наличие вооружения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.