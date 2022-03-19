https://ria.ru/20220319/donbass-1779035057.html

Для украинских военных, собирающихся сдаться, разработали бота в Telegram

Для украинских военных, собирающихся сдаться, разработали бота в Telegram - РИА Новости, 19.03.2022

Для украинских военных, собирающихся сдаться, разработали бота в Telegram

Специалисты Донецкой народной республики разработали специального бота "Перейти на сторону ДНР" в Telegram, чтобы украинские военнослужащие могли получить... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:21

2022-03-19T16:21

2022-03-19T16:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Специалисты Донецкой народной республики разработали специального бота "Перейти на сторону ДНР" в Telegram, чтобы украинские военнослужащие могли получить помощь в процессе перехода на сторону России, ДНР или ЛНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В связи со стремительным увеличением количества военнослужащих ВСУ (вооруженные силы Украины - ред.), добровольно сложивших оружие, специалистами Донецкой народной республики разработан специальный бот: "Перейти на сторону ДНР", с помощью которого военнослужащие вооруженных сил Украины могут получить всю необходимую помощь в процессе перехода на сторону РФ, ДНР и ЛНР",- говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Как сообщается, боту необходимо сообщить контактные данные, ориентировочное время и место перехода, а также наличие вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/plennyy-1778717658.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины