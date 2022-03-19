14:35 19.03.2022 (обновлено: 14:53 19.03.2022)
В блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков
Из-за обстрела со стороны ВСУ в блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков
Шахтеры . Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Из-за обстрела со стороны украинских войск еще 18 горняков оказались в блокаде на шахте "Рудник 4-21" в ДНР, заявили в МЧС республики.
"В ближайшее время горноспасатели подключат генератор для обеспечения шахтерам выхода на поверхность", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На месте работают реанимационно-противошоковая группа, 20 человек личного состава и четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что в двух обесточенных шахтах находятся более 130 человек: 47 в шахте имени Челюскинцев и 85 в шахте имени Скочинского.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.