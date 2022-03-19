https://ria.ru/20220319/donbass-1779017534.html

В блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков

В блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков - РИА Новости, 19.03.2022

В блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков

Из-за обстрела со стороны украинских войск еще 18 горняков оказались в блокаде на шахте "Рудник 4-21" в ДНР, заявили в МЧС республики. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:35

2022-03-19T14:35

2022-03-19T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Из-за обстрела со стороны украинских войск еще 18 горняков оказались в блокаде на шахте "Рудник 4-21" в ДНР, заявили в МЧС республики."В ближайшее время горноспасатели подключат генератор для обеспечения шахтерам выхода на поверхность", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.На месте работают реанимационно-противошоковая группа, 20 человек личного состава и четыре единицы техники.Ранее сообщалось, что в двух обесточенных шахтах находятся более 130 человек: 47 в шахте имени Челюскинцев и 85 в шахте имени Скочинского.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика