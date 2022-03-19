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В блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/donbass-1779017534.html
В блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков
В блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков - РИА Новости, 19.03.2022
В блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков
Из-за обстрела со стороны украинских войск еще 18 горняков оказались в блокаде на шахте "Рудник 4-21" в ДНР, заявили в МЧС республики. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:35
2022-03-19T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Из-за обстрела со стороны украинских войск еще 18 горняков оказались в блокаде на шахте "Рудник 4-21" в ДНР, заявили в МЧС республики."В ближайшее время горноспасатели подключат генератор для обеспечения шахтерам выхода на поверхность", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.На месте работают реанимационно-противошоковая группа, 20 человек личного состава и четыре единицы техники.Ранее сообщалось, что в двух обесточенных шахтах находятся более 130 человек: 47 в шахте имени Челюскинцев и 85 в шахте имени Скочинского.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика
14:35 19.03.2022 (обновлено: 14:53 19.03.2022)
 
В блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков

Из-за обстрела со стороны ВСУ в блокаде на шахте в ДНР оказались еще 18 горняков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шахтеры . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Из-за обстрела со стороны украинских войск еще 18 горняков оказались в блокаде на шахте "Рудник 4-21" в ДНР, заявили в МЧС республики.
"В ближайшее время горноспасатели подключат генератор для обеспечения шахтерам выхода на поверхность", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На месте работают реанимационно-противошоковая группа, 20 человек личного состава и четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что в двух обесточенных шахтах находятся более 130 человек: 47 в шахте имени Челюскинцев и 85 в шахте имени Скочинского.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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