https://ria.ru/20220319/donbass-1779013009.html
В ДНР свыше 5,8 тысячи абонентов остались без энергоснабжения
В ДНР свыше 5,8 тысячи абонентов остались без энергоснабжения - РИА Новости, 19.03.2022
В ДНР свыше 5,8 тысячи абонентов остались без энергоснабжения
Свыше 5,8 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:00
2022-03-19T14:00
2022-03-19T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
мчс днр
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Свыше 5,8 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточены 66 трансформаторных подстанций, три котельные, одна школа и свыше 5 800 абонентов", - говорится в сообщении штаба со ссылкой на МЧС ДНР.Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/shakhta-1779011432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мчс днр
В ДНР свыше 5,8 тысячи абонентов остались без энергоснабжения
В ДНР обесточены школа, три котельные и свыше 5,8 тысячи абонентов