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В освобожденных в ДНР пунктах начали выплачивать пенсии и пособия - РИА Новости, 19.03.2022
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В освобожденных в ДНР пунктах начали выплачивать пенсии и пособия
В освобожденных в ДНР пунктах начали выплачивать пенсии и пособия - РИА Новости, 19.03.2022
В освобожденных в ДНР пунктах начали выплачивать пенсии и пособия
Более 500 человек получили пенсии и социальные пособия в шести освобожденных в ДНР населенных пунктах, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:18
2022-03-19T13:18
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Более 500 человек получили пенсии и социальные пособия в шести освобожденных в ДНР населенных пунктах, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Восемнадцатого марта в населенных пунктах Гранитное, Староигнатьевка, Мирное, Степановка, Андреевка и Бугас проведена выплата пенсий и социальных пособий на сумму почти 4 миллиона рублей. В общей сложности деньги получили 514 человек, из них 419 – пенсии, 95 – социальные пособия", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:18 19.03.2022
 
В освобожденных в ДНР пунктах начали выплачивать пенсии и пособия

В шести освобожденных в ДНР пунктах более 500 человек получили пенсии и пособия

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Более 500 человек получили пенсии и социальные пособия в шести освобожденных в ДНР населенных пунктах, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Восемнадцатого марта в населенных пунктах Гранитное, Староигнатьевка, Мирное, Степановка, Андреевка и Бугас проведена выплата пенсий и социальных пособий на сумму почти 4 миллиона рублей. В общей сложности деньги получили 514 человек, из них 419 – пенсии, 95 – социальные пособия", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 21:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что власти планируют начать выплату пособий жителям
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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