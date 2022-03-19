https://ria.ru/20220319/donbass-1779004402.html
В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска
В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска - РИА Новости, 19.03.2022
В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска
Поезд из освобожденного Старобельска в Луганск запустили в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога". РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:04
2022-03-19T13:04
2022-03-19T15:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
ситуация в днр и лнр
старобельск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779022903_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b91ceceed30b2bd53391d1e699127161.jpg
ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Поезд из освобожденного Старобельска в Луганск запустили в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога"."Первый поезд из Старобельска в Луганск прибыл, сегодня также будет отправление из Луганска в Старобельск", — сообщил представитель предприятия.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220319/donbass-1779002483.html
луганск
старобельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779022903_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0dbdb1b658533c58b0581b882bc130a5.jpg
Прибытие первого поезда в Луганск из освобожденного Старобельска
Прибытие первого поезда в Луганск из освобожденного Старобельска
2022-03-19T13:04
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, ситуация в днр и лнр, старобельск
13:04 19.03.2022 (обновлено: 15:14 19.03.2022)
В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска
В ЛНР в тестовом режиме запустили поезд из освобожденного Старобельска в Луганск