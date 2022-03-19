Рейтинг@Mail.ru
В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/donbass-1779004402.html
В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска
В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска - РИА Новости, 19.03.2022
В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска
Поезд из освобожденного Старобельска в Луганск запустили в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога". РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:04
2022-03-19T15:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
ситуация в днр и лнр
старобельск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779022903_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b91ceceed30b2bd53391d1e699127161.jpg
ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Поезд из освобожденного Старобельска в Луганск запустили в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога"."Первый поезд из Старобельска в Луганск прибыл, сегодня также будет отправление из Луганска в Старобельск", — сообщил представитель предприятия.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220319/donbass-1779002483.html
луганск
старобельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие первого поезда в Луганск из освобожденного Старобельска
Прибытие первого поезда в Луганск из освобожденного Старобельска
2022-03-19T13:04
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779022903_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0dbdb1b658533c58b0581b882bc130a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганск, ситуация в днр и лнр, старобельск
13:04 19.03.2022 (обновлено: 15:14 19.03.2022)
 
В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска

В ЛНР в тестовом режиме запустили поезд из освобожденного Старобельска в Луганск

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Поезд из освобожденного Старобельска в Луганск запустили в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога".
"Первый поезд из Старобельска в Луганск прибыл, сегодня также будет отправление из Луганска в Старобельск", — сообщил представитель предприятия.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Мужчина несет срубленную ветку дерева в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
12:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганскСитуация в ДНР и ЛНРСтаробельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала