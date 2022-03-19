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В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска

В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска - РИА Новости, 19.03.2022

В Луганск впервые за восемь лет прибыл поезд из Старобельска

Поезд из освобожденного Старобельска в Луганск запустили в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога". РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:04

2022-03-19T13:04

2022-03-19T15:14

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старобельск

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ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Поезд из освобожденного Старобельска в Луганск запустили в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР "Луганская железная дорога"."Первый поезд из Старобельска в Луганск прибыл, сегодня также будет отправление из Луганска в Старобельск", — сообщил представитель предприятия.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

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Прибытие первого поезда в Луганск из освобожденного Старобельска Прибытие первого поезда в Луганск из освобожденного Старобельска 2022-03-19T13:04 true PT0M58S

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Дарья Буймова

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