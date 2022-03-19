https://ria.ru/20220319/donbass-1779002483.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ЛНР в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:51
2022-03-19T12:51
2022-03-19T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 12.10 н.п. Орехово – Голубовское: артиллерийское орудие 122 мм (7 снарядов)", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/lnr-1778983230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика
12:51 19.03.2022 (обновлено: 12:52 19.03.2022)
Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР
Украинские войска обстреляли Голубовское в ЛНР снарядами калибром 122 миллиметра
ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении
представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 12.10 н.п. Орехово – Голубовское: артиллерийское орудие 122 мм (7 снарядов)", - сообщили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.