https://ria.ru/20220319/donbass-1779002483.html

Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ЛНР в... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:51

2022-03-19T12:51

2022-03-19T12:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 12.10 н.п. Орехово – Голубовское: артиллерийское орудие 122 мм (7 снарядов)", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220319/lnr-1778983230.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика