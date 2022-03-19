https://ria.ru/20220319/donbass-1778995455.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР
Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:46
2022-03-19T11:46
2022-03-19T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:00 (совпадает с мск) населенный пункт Новобахмутовка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/donbass-1778990335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
11:46 19.03.2022 (обновлено: 11:47 19.03.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР снарядами калибром 122 миллиметра