https://ria.ru/20220319/donbass-1778992545.html
В ДНР за 30 дней эскалации со стороны ВСУ повреждены 369 объектов
В ДНР за 30 дней эскалации со стороны ВСУ повреждены 369 объектов - РИА Новости, 19.03.2022
В ДНР за 30 дней эскалации со стороны ВСУ повреждены 369 объектов
В Донецкой народной республике за 30 дней эскалации повреждены 369 объектов гражданской инфраструктуры, зафиксировано 1213 обстрелов, сообщает представительство РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:22
2022-03-19T11:22
2022-03-19T11:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 30 дней эскалации повреждены 369 объектов гражданской инфраструктуры, зафиксировано 1213 обстрелов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в целом повреждены 1342 жилых домостроения, 369 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 23 медицинских учреждения, 51 образовательное учреждение, 65 объектов социального обеспечения, 22 объекта критической инфраструктуры и 208 объектов электро-, водо- и газоснабжения.СЦКК зафиксировано 1213 фактов ведения огня, выпущено более 14,6 тысячи боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/donbass-1778988517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк
11:22 19.03.2022 (обновлено: 11:37 19.03.2022)
В ДНР за 30 дней эскалации со стороны ВСУ повреждены 369 объектов
В ДНР за 30 дней эскалации со стороны ВСУ повреждены 369 гражданских объектов