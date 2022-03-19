https://ria.ru/20220319/donbass-1778990335.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:07

2022-03-19T11:07

2022-03-19T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.30.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220319/donbass-1778988517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф