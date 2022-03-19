https://ria.ru/20220319/donbass-1778990335.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:07
2022-03-19T11:07
2022-03-19T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763782633_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_a22358ad3848132b7c48caa6ac4041f0.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.30.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/donbass-1778988517.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763782633_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_7ab96567a8be6d6e6d8b9c8f9d825698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР
ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР