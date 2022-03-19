https://ria.ru/20220319/donbass-1778988517.html

Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие

Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие - РИА Новости, 19.03.2022

Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что во время зачистки от украинских войск Марьинки девять человек сложили оружие, двоим оказана... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:57

2022-03-19T10:57

2022-03-19T12:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что во время зачистки от украинских войск Марьинки девять человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь.Девять человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь."В ходе зачистки от украинских националистов н.п. Марьинка девять военнослужащих 54 механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. Двоим из них оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220319/yasinovataya-1778986556.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины