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Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие
Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие - РИА Новости, 19.03.2022
Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что во время зачистки от украинских войск Марьинки девять человек сложили оружие, двоим оказана... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:57
2022-03-19T10:57
2022-03-19T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что во время зачистки от украинских войск Марьинки девять человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь.Девять человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь."В ходе зачистки от украинских националистов н.п. Марьинка девять военнослужащих 54 механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. Двоим из них оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220319/yasinovataya-1778986556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:57 19.03.2022 (обновлено: 12:11 19.03.2022)
Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие
Силы ДНР проводят освобождение Марьинки, девять человек сложили оружие