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Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/donbass-1778988517.html
Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие
Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие - РИА Новости, 19.03.2022
Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что во время зачистки от украинских войск Марьинки девять человек сложили оружие, двоим оказана... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:57
2022-03-19T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что во время зачистки от украинских войск Марьинки девять человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь.Девять человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь."В ходе зачистки от украинских националистов н.п. Марьинка девять военнослужащих 54 механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. Двоим из них оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220319/yasinovataya-1778986556.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:57 19.03.2022 (обновлено: 12:11 19.03.2022)
 
Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие

Силы ДНР проводят освобождение Марьинки, девять человек сложили оружие

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе
Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что во время зачистки от украинских войск Марьинки девять человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь.
Девять человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь.
"В ходе зачистки от украинских националистов н.п. Марьинка девять военнослужащих 54 механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. Двоим из них оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает", - отмечает ведомство.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
10:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ясиноватой повредили 18 жилых домов во время обстрелов со стороны ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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