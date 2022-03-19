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В ДНР сообщили об уничтожении 63 украинских военных за сутки - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/donbass-1778987430.html
В ДНР сообщили об уничтожении 63 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении 63 украинских военных за сутки - РИА Новости, 19.03.2022
В ДНР сообщили об уничтожении 63 украинских военных за сутки
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки в результате боестолкновений украинские войска потеряли 63 человека личного... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:51
2022-03-19T11:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки в результате боестолкновений украинские войска потеряли 63 человека личного состава, а также технику."За прошедшие сутки, в ходе совместных действий уничтожены 35 огневых точек, 63 националиста. Захвачены две реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" и машины подвоза с боекомплектом к ним, две БМП и один БТР из состава 54 бригады ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным Народной милиции, в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела украинских войск повреждены 18 жилых домов, детский сад и школа, два частных дома полностью сгорели.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/donbass-1778988517.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
10:51 19.03.2022 (обновлено: 11:09 19.03.2022)
 
В ДНР сообщили об уничтожении 63 украинских военных за сутки

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 63 украинских военных за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР под Мариуполем
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие ДНР под Мариуполем. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки в результате боестолкновений украинские войска потеряли 63 человека личного состава, а также технику.
"За прошедшие сутки, в ходе совместных действий уничтожены 35 огневых точек, 63 националиста. Захвачены две реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" и машины подвоза с боекомплектом к ним, две БМП и один БТР из состава 54 бригады ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным Народной милиции, в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела украинских войск повреждены 18 жилых домов, детский сад и школа, два частных дома полностью сгорели.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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