https://ria.ru/20220319/donbass-1778978478.html

ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022

ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:16

2022-03-19T09:16

2022-03-19T09:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелам подверглись населенные пункты Александровка и Кременец. Украинские войска произвели обстрелы со стороны населенного пункта Победа.Обстрелы были зафиксированы в 08.55 и 09.00.

https://ria.ru/20220318/raneniya-1778960731.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика