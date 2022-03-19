https://ria.ru/20220319/donbass-1778978478.html
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T09:16
2022-03-19T09:16
2022-03-19T09:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелам подверглись населенные пункты Александровка и Кременец. Украинские войска произвели обстрелы со стороны населенного пункта Победа.Обстрелы были зафиксированы в 08.55 и 09.00.
https://ria.ru/20220318/raneniya-1778960731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
09:16 19.03.2022 (обновлено: 09:26 19.03.2022)
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 12 снарядов