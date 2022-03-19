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ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/donbass-1778978478.html
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T09:16
2022-03-19T09:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелам подверглись населенные пункты Александровка и Кременец. Украинские войска произвели обстрелы со стороны населенного пункта Победа.Обстрелы были зафиксированы в 08.55 и 09.00.
https://ria.ru/20220318/raneniya-1778960731.html
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика
09:16 19.03.2022 (обновлено: 09:26 19.03.2022)
 
ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 12 снарядов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстрелам подверглись населенные пункты Александровка и Кременец. Украинские войска произвели обстрелы со стороны населенного пункта Победа.
Обстрелы были зафиксированы в 08.55 и 09.00.
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 23:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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