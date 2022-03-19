08:16 19.03.2022 (обновлено: 14:21 19.03.2022)
Священник в Ольгинке рассказал, как ждал наступление армии ДНР
Священник в ДНР рассказал, как отказался снимать с церкви вывеску Московского патриархата
ОЛЬГИНКА (Донецкая обл.), 19 мар – РИА Новости. Отец Станислав из недавно освобожденного села Ольгинка в Донецкой области рассказал РИА Новости о том, как он со своим приходом ждал наступление армии ДНР и как отказывался снимать с церкви вывеску Московского патриархата, несмотря на давление Службы безопасности Украины.
"Вы знаете, на протяжении всех трех лет, которые я здесь служу, и на протяжении десяти лет, которые я служил в Бугасе до этого, каждый день была такая тревога насчет этого, но, как видите, табличку не снимаю, думаю, будь что будет. Но, хочу сказать, в Бугасе приходили, конечно, сбушники, здесь - нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "особо ярые" противники России и Московского патриархата неоднократно пытались его переубедить, но его ответ был один и тот же.
"Не я эту табличку вешал, не мне ее и менять. Я священник православный, Украинской православной церкви Московского патриархата, и меня в этой церкви рукополагали в священники, не мне ее предавать", - объяснил отец Станислав.
В последнее время службы в храме Ольгинки проходили под звуки стрельбы и грохот разрывов, добавил он.
"Вот это напряжение не спадало, и когда начиналась служба и начиналось то, что мы сейчас слышим, вот только уже здесь вокруг все стоят на коленях, окна трясутся, думаю: Господи, помилуй, хоть бы не повылетало. И одна женщина говорит: не волнуйтесь, батюшка, в храме умирают только святые, а мы не святые", - сказал священник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.