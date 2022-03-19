https://ria.ru/20220319/donbass-1778974984.html

Священник в Ольгинке рассказал, как ждал наступление армии ДНР

Священник в Ольгинке рассказал, как ждал наступление армии ДНР - РИА Новости, 19.03.2022

Священник в Ольгинке рассказал, как ждал наступление армии ДНР

Отец Станислав из недавно освобожденного села Ольгинка в Донецкой области рассказал РИА Новости о том, как он со своим приходом ждал наступление армии ДНР и как РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:16

2022-03-19T08:16

2022-03-19T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

московский патриархат

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779001323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d278c319f51c4bc266ea0b2c251da969.jpg

ОЛЬГИНКА (Донецкая обл.), 19 мар – РИА Новости. Отец Станислав из недавно освобожденного села Ольгинка в Донецкой области рассказал РИА Новости о том, как он со своим приходом ждал наступление армии ДНР и как отказывался снимать с церкви вывеску Московского патриархата, несмотря на давление Службы безопасности Украины."Вы знаете, на протяжении всех трех лет, которые я здесь служу, и на протяжении десяти лет, которые я служил в Бугасе до этого, каждый день была такая тревога насчет этого, но, как видите, табличку не снимаю, думаю, будь что будет. Но, хочу сказать, в Бугасе приходили, конечно, сбушники, здесь - нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, "особо ярые" противники России и Московского патриархата неоднократно пытались его переубедить, но его ответ был один и тот же."Не я эту табличку вешал, не мне ее и менять. Я священник православный, Украинской православной церкви Московского патриархата, и меня в этой церкви рукополагали в священники, не мне ее предавать", - объяснил отец Станислав.В последнее время службы в храме Ольгинки проходили под звуки стрельбы и грохот разрывов, добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/evakuatsiya-1778936411.html

https://ria.ru/20220310/ugroza-1777548256.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Священник из ДНР об отказе снимать с церкви вывеску Московского патриархата Священник из ДНР рассказал РИА Новости, как отказался снимать с церкви вывеску Московского патриархата 2022-03-19T08:16 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, московский патриархат, украинская православная церковь, религия, в мире