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В ДНР за 30 дней эскалации погибли 55 жителей - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/dnr-1778991125.html
В ДНР за 30 дней эскалации погибли 55 жителей
В ДНР за 30 дней эскалации погибли 55 жителей - РИА Новости, 19.03.2022
В ДНР за 30 дней эскалации погибли 55 жителей
В Донецкой народной республике за 30 дней эскалации погибли 55 мирных жителей, пострадал 301 человек, в том числе 21 ребенок, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:14
2022-03-19T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
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днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 30 дней эскалации погибли 55 мирных жителей, пострадал 301 человек, в том числе 21 ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 30 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей, за вчерашние сутки погибли 4 женщины. Ранения различной степени тяжести получил 301 мирный житель (109 человек с ранее освобожденных вооруженными силами ДНР территорий), в т.ч. 21 ребенок",- говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в целом повреждены 1342 жилых домостроения, 369 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 23 медицинских учреждения, 51 образовательное учреждение, 65 объектов социального обеспечения, 22 объекта критической инфраструктуры и 208 объектов электро-, водо- и газоснабжения.СЦКК зафиксировано 1213 фактов ведения огня, выпущено более 14,6 тысячи боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
11:14 19.03.2022 (обновлено: 11:39 19.03.2022)
 
В ДНР за 30 дней эскалации погибли 55 жителей

В ДНР сообщили о 55 погибших и 301 пострадавшем за 30 дней эскалации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Военнослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 30 дней эскалации погибли 55 мирных жителей, пострадал 301 человек, в том числе 21 ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 30 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей, за вчерашние сутки погибли 4 женщины. Ранения различной степени тяжести получил 301 мирный житель (109 человек с ранее освобожденных вооруженными силами ДНР территорий), в т.ч. 21 ребенок",- говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в целом повреждены 1342 жилых домостроения, 369 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 23 медицинских учреждения, 51 образовательное учреждение, 65 объектов социального обеспечения, 22 объекта критической инфраструктуры и 208 объектов электро-, водо- и газоснабжения.
СЦКК зафиксировано 1213 фактов ведения огня, выпущено более 14,6 тысячи боеприпасов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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