https://ria.ru/20220319/diversanty-1778985711.html
ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах
ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах - РИА Новости, 19.03.2022
ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения украинских войск. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:31
2022-03-19T10:31
2022-03-19T12:32
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения украинских войск.В ролике демонстрируется группа из нескольких американских военных внедорожников Humvee, на которых перемещается диверсионная группа. Съёмка ведётся с беспилотника. Затем показано поражение машин ДРГ."На видео нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, осуществляющей разведывательно-поисковые действия на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена", - сказали в Минобороны.
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Кадры уничтожения высокоточным оружием диверсионного подразделения ВСУ
Кадры уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения Украины
2022-03-19T10:31
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:31 19.03.2022 (обновлено: 12:32 19.03.2022)
ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах
Минобороны показало кадры уничтожения диверсантов ВСУ на американских военных машинах