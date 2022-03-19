https://ria.ru/20220319/diversanty-1778985711.html

ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах

ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах - РИА Новости, 19.03.2022

ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения украинских войск. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:31

2022-03-19T10:31

2022-03-19T12:32

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения украинских войск.В ролике демонстрируется группа из нескольких американских военных внедорожников Humvee, на которых перемещается диверсионная группа. Съёмка ведётся с беспилотника. Затем показано поражение машин ДРГ."На видео нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, осуществляющей разведывательно-поисковые действия на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220319/sklad-1778982374.html

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Кадры уничтожения высокоточным оружием диверсионного подразделения ВСУ Кадры уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения Украины 2022-03-19T10:31 true PT0M58S

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Влада Копылова

россия, вооруженные силы украины, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)