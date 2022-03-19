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ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/diversanty-1778985711.html
ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах
ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах - РИА Новости, 19.03.2022
ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения украинских войск. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:31
2022-03-19T12:32
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения украинских войск.В ролике демонстрируется группа из нескольких американских военных внедорожников Humvee, на которых перемещается диверсионная группа. Съёмка ведётся с беспилотника. Затем показано поражение машин ДРГ."На видео нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, осуществляющей разведывательно-поисковые действия на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена", - сказали в Минобороны.
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Кадры уничтожения высокоточным оружием диверсионного подразделения ВСУ
Кадры уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения Украины
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россия, вооруженные силы украины, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:31 19.03.2022 (обновлено: 12:32 19.03.2022)
 
ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах

Минобороны показало кадры уничтожения диверсантов ВСУ на американских военных машинах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения украинских войск.
В ролике демонстрируется группа из нескольких американских военных внедорожников Humvee, на которых перемещается диверсионная группа. Съёмка ведётся с беспилотника. Затем показано поражение машин ДРГ.
"На видео нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, осуществляющей разведывательно-поисковые действия на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена", - сказали в Минобороны.
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