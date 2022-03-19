https://ria.ru/20220319/diskriminatsiya-1778992321.html

Львова-Белова обратилась в ООН из-за травли российских детей за рубежом

Львова-Белова обратилась в ООН из-за травли российских детей за рубежом - РИА Новости, 19.03.2022

Львова-Белова обратилась в ООН из-за травли российских детей за рубежом

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой принять меры против участившихся... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:20

2022-03-19T11:20

2022-03-19T11:44

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мишель бачелет

мария львова-белова

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой принять меры против участившихся случаев дискриминации и травли в отношении российских детей за рубежом, сообщила пресс-служба уполномоченного."Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в связи с участившимися случаями травли российских и русскоговорящих детей за пределами нашей страны обратилась в адрес Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет... Она попросила принять меры для пресечения всех форм дискриминации российских и русскоязычных детей", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте омбудсмена.Львова-Белова в своем обращении указала "на многочисленные факты дискриминации по национальному признаку российских и русскоязычных детей в ряде государств"."В настоящее время в мой адрес с тревожной регулярностью поступает информация о притеснениях, нападениях, травле и иных формах неправомерного воздействия на российских и русскоязычных детей", – сообщила омбудсмен, а также отметила "беспрецедентную антироссийскую кампанию, активно подпитываемую усилиями средств массовой информации".Львова-Белова напомнила, что дети являются наиболее уязвимой категорией граждан и нуждаются в специальной охране, но сейчас, наравне со взрослыми, "они подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения, в том числе, в учебных заведениях, зачастую, при попустительстве, либо открытом одобрении властей некоторых государств".Омбудсмен считает, что сложившаяся ситуация в отношении российских и русскоязычных детей требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения, так как не соответствует идеалам, провозглашенным в Уставе ООН.По данным пресс-службы, аналогичные письма уполномоченный направила в адрес председателя Комитета ООН по правам ребенка Микико Отани и председателя Европейской Сети Детских Омбудсменов (ENOC) Теони Куфониколаку. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в ходе презентации доклада о случаях дискриминации россиян за рубежом изза ситуации с Украиной заявил, что российские дети за рубежом тоже подвергаются унижениям, оскорблениям и даже есть случаи нападения на них.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/obschestvo-1776928204.html

https://ria.ru/20220228/travlya-1775690630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мишель бачелет, мария львова-белова, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, оон