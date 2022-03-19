https://ria.ru/20220319/diplomaty-1779059869.html
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2022
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол
Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:06
2022-03-19T20:06
2022-03-19T20:17
в мире
украина
белоруссия
обострение ситуации в днр и лнр
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней."Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи (дипломатов – ред.) по тому коридору, который предоставила украинская сторона: в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить нам безопасность, мы были вынуждены выезжать в Республику Молдова", - сказал посол в интервью белорусскому телеканалу СТВ.Он рассказал, что украинской стороной были заблокированы все финансовые счета посольства, "созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно".
https://ria.ru/20220319/belorussiya-1779060734.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, белоруссия
20:06 19.03.2022 (обновлено: 20:17 19.03.2022)
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол
Посол Белоруссии Сокол заявил, что последняя группа дипломатов покинула Украину