Рейтинг@Mail.ru
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/diplomaty-1779059869.html
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2022
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол
Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:06
2022-03-19T20:17
в мире
украина
белоруссия
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней."Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи (дипломатов – ред.) по тому коридору, который предоставила украинская сторона: в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить нам безопасность, мы были вынуждены выезжать в Республику Молдова", - сказал посол в интервью белорусскому телеканалу СТВ.Он рассказал, что украинской стороной были заблокированы все финансовые счета посольства, "созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно".
https://ria.ru/20220319/belorussiya-1779060734.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия
20:06 19.03.2022 (обновлено: 20:17 19.03.2022)
 
Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол

Посол Белоруссии Сокол заявил, что последняя группа дипломатов покинула Украину

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Флаг Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней.
"Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи (дипломатов – ред.) по тому коридору, который предоставила украинская сторона: в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить нам безопасность, мы были вынуждены выезжать в Республику Молдова", - сказал посол в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
Он рассказал, что украинской стороной были заблокированы все финансовые счета посольства, "созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно".
Грузовые составы - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 20:14
Минск заявил об остановке железнодорожного сообщения с Украиной 24 февраля
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала