https://ria.ru/20220319/diplomaty-1779059869.html

Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол

Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2022

Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину, заявил посол

Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T20:06

2022-03-19T20:06

2022-03-19T20:17

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней."Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи (дипломатов – ред.) по тому коридору, который предоставила украинская сторона: в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить нам безопасность, мы были вынуждены выезжать в Республику Молдова", - сказал посол в интервью белорусскому телеканалу СТВ.Он рассказал, что украинской стороной были заблокированы все финансовые счета посольства, "созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно".

https://ria.ru/20220319/belorussiya-1779060734.html

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Петр Попадюк

в мире, украина, белоруссия