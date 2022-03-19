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На Украине завели 127 дел о госизмене с начала Россией спецоперации
На Украине завели 127 дел о госизмене с начала Россией спецоперации - РИА Новости, 19.03.2022
На Украине завели 127 дел о госизмене с начала Россией спецоперации
Госбюро расследований Украины сообщило, что с начала спецоперации России заведено 127 уголовных дел по статье "госизмена". РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:06
2022-03-19T15:06
2022-03-19T15:14
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Госбюро расследований Украины сообщило, что с начала спецоперации России заведено 127 уголовных дел по статье "госизмена"."С начала горячей фазы войны России против Украины работники ГБР зарегистрировали и расследуют 127 уголовных производств по статье 111 "государственная измена", - говорится в сообщении госбюро расследований в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
15:06 19.03.2022 (обновлено: 15:14 19.03.2022)
На Украине завели 127 дел о госизмене с начала Россией спецоперации
Украинское госбюро расследований завело 127 дел о госизмене с начала Россией спецоперации