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В Киеве заявили об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией - РИА Новости, 19.03.2022
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В Киеве заявили об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией
В Киеве заявили об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией - РИА Новости, 19.03.2022
В Киеве заявили об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией
Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что между Белоруссией и Украиной больше нет железнодорожного сообщения. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:48
2022-03-19T19:48
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
камышин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что между Белоруссией и Украиной больше нет железнодорожного сообщения."Обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести железнодорожные эшелоны с российской техникой в сторону Украины. На сегодняшний день могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Белоруссией нет", - приводит слова Камышина Telegram-канал "Политика страны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/kiva-1779055896.html
россия
белоруссия
камышин
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в мире, владимир путин, россия, белоруссия, камышин, вооруженные силы рф
19:48 19.03.2022
 
В Киеве заявили об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией

Глава "Укрзализныци" Камышин заявил об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией

© РИА Новости / СтрингерСотрудник СБУ на железнодорожном вокзале
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что между Белоруссией и Украиной больше нет железнодорожного сообщения.
"Обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести железнодорожные эшелоны с российской техникой в сторону Украины. На сегодняшний день могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Белоруссией нет", - приводит слова Камышина Telegram-канал "Политика страны".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинРоссияБелоруссияКамышинВооруженные силы РФ
 
 
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