https://ria.ru/20220319/belorussiya-1778998323.html

Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко

Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022

Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию поддерживает только Минск, остальные страны или нейтральные, или поддерживают Украину. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:19

2022-03-19T12:19

2022-03-19T12:19

в мире

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию поддерживает только Минск, остальные страны или нейтральные, или поддерживают Украину."Если Россию и поддерживает кто-то, то только Беларусь. Все остальные – или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия "волею судеб" оказались в одной лодке. "И мы никогда не допустим предательства по отношению к русскому человеку", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20220319/lukashenko-1778997773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко