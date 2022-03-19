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Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
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Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко
Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию поддерживает только Минск, остальные страны или нейтральные, или поддерживают Украину. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:19
2022-03-19T12:19
в мире
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию поддерживает только Минск, остальные страны или нейтральные, или поддерживают Украину."Если Россию и поддерживает кто-то, то только Беларусь. Все остальные – или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия "волею судеб" оказались в одной лодке. "И мы никогда не допустим предательства по отношению к русскому человеку", - подчеркнул белорусский президент.
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в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко
12:19 19.03.2022
 
Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Россию поддерживает только Минск

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию поддерживает только Минск, остальные страны или нейтральные, или поддерживают Украину.
"Если Россию и поддерживает кто-то, то только Беларусь. Все остальные – или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия "волею судеб" оказались в одной лодке. "И мы никогда не допустим предательства по отношению к русскому человеку", - подчеркнул белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
12:10
Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, заявил Лукашенко
 
В миреБелоруссияРоссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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