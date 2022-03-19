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Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия - РИА Новости, 19.03.2022
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Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия
Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия - РИА Новости, 19.03.2022
Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия
Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран, заявил президент... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:00
2022-03-19T12:15
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Я никогда никаких военных действий не поддерживали и не буду поддерживать… Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Америки, ни со стороны Украины. Война неприемлема", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.В то же время белорусский президент напомнил, что Минск и Москва являются союзниками, и самые тесные у них отношения именно в военно-политической сфере.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:00 19.03.2022 (обновлено: 12:15 19.03.2022)
 
Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия

Президент Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал и не поддерживает военные действия

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я никогда никаких военных действий не поддерживали и не буду поддерживать… Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Америки, ни со стороны Украины. Война неприемлема", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
В то же время белорусский президент напомнил, что Минск и Москва являются союзниками, и самые тесные у них отношения именно в военно-политической сфере.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
11:56
Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать России, заявил Лукашенко
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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