https://ria.ru/20220319/belorussiya-1778996415.html

Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия

Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия - РИА Новости, 19.03.2022

Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия

Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран, заявил президент... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:00

2022-03-19T12:00

2022-03-19T12:15

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Я никогда никаких военных действий не поддерживали и не буду поддерживать… Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Америки, ни со стороны Украины. Война неприемлема", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.В то же время белорусский президент напомнил, что Минск и Москва являются союзниками, и самые тесные у них отношения именно в военно-политической сфере.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778996233.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко