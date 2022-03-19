https://ria.ru/20220319/belorussiya-1778996415.html
Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия
Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия - РИА Новости, 19.03.2022
Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия
Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран, заявил президент... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:00
2022-03-19T12:00
2022-03-19T12:15
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Я никогда никаких военных действий не поддерживали и не буду поддерживать… Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Америки, ни со стороны Украины. Война неприемлема", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.В то же время белорусский президент напомнил, что Минск и Москва являются союзниками, и самые тесные у них отношения именно в военно-политической сфере.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778996233.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:00 19.03.2022 (обновлено: 12:15 19.03.2022)
Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия
Президент Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал и не поддерживает военные действия