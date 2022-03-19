Американский офицер восхитился мощью русского оружия

21:58 19.03.2022 (обновлено: 22:42 19.03.2022)
Американский офицер восхитился "умной" российской артиллерией
Американский офицер Иствуд восхитился мощью и точностью российской артиллерии
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой
Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об "умной" российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей.
"Управляемый 152-миллиметровый снаряд "Краснополь" — один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника", — говорится в материале.
Как пишет военный, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.
Аналитики из США отмечают, что русский "Краснополь" превосходит американский аналог M712 Copperhead по дальности, массе, поражаемости целей и простоте обращения.
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