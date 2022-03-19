https://ria.ru/20220319/artilleriya-1779071937.html

Американский офицер восхитился мощью русского оружия

Американский офицер восхитился "умной" российской артиллерией - РИА Новости, 19.03.2022

Американский офицер восхитился мощью русского оружия

Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об "умной" российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T21:58

2022-03-19T21:58

2022-03-19T22:42

безопасность

россия

сша

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об "умной" российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей.Как пишет военный, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.Аналитики из США отмечают, что русский "Краснополь" превосходит американский аналог M712 Copperhead по дальности, массе, поражаемости целей и простоте обращения.

https://ria.ru/20220206/tank-1771303890.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

безопасность, россия, сша