https://ria.ru/20220319/alkogol-1779037274.html

Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя

Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 19.03.2022

Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя

Львовская областная военная администрация с субботы ввела запрет на продажу алкоголя с 22.00 мск до 11.00 мск. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:42

2022-03-19T16:42

2022-03-19T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

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львовская область

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Львовская областная военная администрация с субботы ввела запрет на продажу алкоголя с 22.00 мск до 11.00 мск."С сегодняшнего дня на всей территории Львовской области запрещена продажа алкогольных напитков с 21.00 (22.00 мск) до 10.00 (11.00 мск). Наша борьба с врагом требует холодного ума и трезвого расчета", - говорится в сообщении обладминистрации в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/kharkov-1779034300.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, львовская область