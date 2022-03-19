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Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/alkogol-1779037274.html
Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя
Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 19.03.2022
Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя
Львовская областная военная администрация с субботы ввела запрет на продажу алкоголя с 22.00 мск до 11.00 мск. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:42
2022-03-19T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
львовская область
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Львовская областная военная администрация с субботы ввела запрет на продажу алкоголя с 22.00 мск до 11.00 мск."С сегодняшнего дня на всей территории Львовской области запрещена продажа алкогольных напитков с 21.00 (22.00 мск) до 10.00 (11.00 мск). Наша борьба с врагом требует холодного ума и трезвого расчета", - говорится в сообщении обладминистрации в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, львовская область
16:42 19.03.2022
 
Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя

Власти Львовской области запретили продажу алкоголя с 21 до 10 часов

© REUTERS / Pavlo PalamarchukЛюди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / Pavlo Palamarchuk
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Львовская областная военная администрация с субботы ввела запрет на продажу алкоголя с 22.00 мск до 11.00 мск.
"С сегодняшнего дня на всей территории Львовской области запрещена продажа алкогольных напитков с 21.00 (22.00 мск) до 10.00 (11.00 мск). Наша борьба с врагом требует холодного ума и трезвого расчета", - говорится в сообщении обладминистрации в Facebook.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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