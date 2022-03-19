https://ria.ru/20220319/alkogol-1779037274.html
Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя
Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 19.03.2022
Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя
Львовская областная военная администрация с субботы ввела запрет на продажу алкоголя с 22.00 мск до 11.00 мск. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:42
2022-03-19T16:42
2022-03-19T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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львовская область
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Львовская областная военная администрация с субботы ввела запрет на продажу алкоголя с 22.00 мск до 11.00 мск."С сегодняшнего дня на всей территории Львовской области запрещена продажа алкогольных напитков с 21.00 (22.00 мск) до 10.00 (11.00 мск). Наша борьба с врагом требует холодного ума и трезвого расчета", - говорится в сообщении обладминистрации в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/kharkov-1779034300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область
Власти Львовской области ограничили продажу алкоголя
Власти Львовской области запретили продажу алкоголя с 21 до 10 часов