https://ria.ru/20220319/aktsiya-1779041508.html

В Ереване прошла акция в поддержку российской спецоперации

В Ереване прошла акция в поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 19.03.2022

В Ереване прошла акция в поддержку российской спецоперации

В Ереване прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T17:14

2022-03-19T17:14

2022-03-19T18:34

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

нато

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россия

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ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. В Ереване прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Участники собрались в центре столицы и направились к российскому посольству. В руках у них были флаги Армении и России, знамя победы, плакаты с буквами Z и V."Мы сторонники свободы, самоопределения, армяно-российской дружбы. Сегодня наш союзник ведет цивилизационную борьбу. Это цивилизационный конфликт. Защищая Россию, мы защищаем нашу самобытность, традиции, наши традиционные семьи, церковь", — сказал один из организаторов акции, лидер движения "Сильная Армения с Россией. За новый союз" Айк Бабуханян.По его словам, участники акции говорят "нет" нацизму.Член исполкома движения "Сильная Армения с Россией. За новый союз" Ваграм Мкртчян отметил, что цель организации, созданной в феврале минувшего года, более тесная и всеобъемлющая интеграция с Россией — вплоть до формата союзного государства."Несколько дней назад мы были в областях. Многие руководители общин, члены сельских советов и население сел предлагали скорейшим образом вынести этот вопрос на референдум", — подчеркнул он.Мкртчян предупредил сторонников европейского курса, что в случае ослабления российских позиций вырастет влияние Турции — "проводника интересов НАТО".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/putin-1778898613.html

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Варвара Скокшина

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Армянский танец "берд" во время акции в поддержку России в Ереване В Ереване продолжается акция в поддержку России. Какая же армянская акция без военно-патриотического танца "берд". И прямо у посольства России. 2022-03-19T17:14 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы рф, россия, армения