10:10 19.03.2022 (обновлено: 10:14 19.03.2022)
Российская авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов
Российская армейская и беспилотная авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы ночью поразили 69 военных объектов Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", - сказал он.
Кроме того, были поражены одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.