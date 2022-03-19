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Российская авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/afiatsiya-1778983137.html
Российская авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов
Российская авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов - РИА Новости, 19.03.2022
Российская авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов
Воздушно-космические силы ночью поразили 69 военных объектов Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:10
2022-03-19T10:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы ночью поразили 69 военных объектов Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", - сказал он.Кроме того, были поражены одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.
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в мире, украина, россия
10:10 19.03.2022 (обновлено: 10:14 19.03.2022)
 
Российская авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов

Российская армейская и беспилотная авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы ночью поразили 69 военных объектов Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", - сказал он.
Кроме того, были поражены одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.
Военнослужащий военной комендатуры ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
10:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР сообщили об уничтожении 40 украинских военных за сутки
 
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