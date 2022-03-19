https://ria.ru/20220319/afiatsiya-1778983137.html

Российская авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов

Российская авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов - РИА Новости, 19.03.2022

Российская авиация за ночь поразила 69 украинских военных объектов

Воздушно-космические силы ночью поразили 69 военных объектов Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:10

2022-03-19T10:10

2022-03-19T10:14

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы ночью поразили 69 военных объектов Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", - сказал он.Кроме того, были поражены одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия