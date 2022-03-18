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Четверо гражданских погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/zhertvy-1778942754.html
Четверо гражданских погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск
Четверо гражданских погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 18.03.2022
Четверо гражданских погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск
Четверо мирных граждан погибли, еще пять пострадали в Донецкой народной республике за сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:54
2022-03-18T20:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Четверо мирных граждан погибли, еще пять пострадали в Донецкой народной республике за сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР.Согласно заявлению, "под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов республики"."В результате украинской агрессии четверо мирных граждан погибли, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что повреждены 11 жилых домов, девять объектов инфраструктуры и девять транспортных средств.Украинские войска с начала суток в пятницу выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более ста пятидесяти снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
20:54 18.03.2022
 
Четверо гражданских погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск

Народная милиция ДНР: четверо гражданских погибли за сутки при обстрелах украинских войск

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Народная милиция ДНР в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Четверо мирных граждан погибли, еще пять пострадали в Донецкой народной республике за сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР.
Согласно заявлению, "под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов республики".
"В результате украинской агрессии четверо мирных граждан погибли, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что повреждены 11 жилых домов, девять объектов инфраструктуры и девять транспортных средств.
Украинские войска с начала суток в пятницу выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, сообщает Народная милиция ДНР.
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Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
"С начала текущих суток противник выпустил более ста пятидесяти снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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