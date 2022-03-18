https://ria.ru/20220318/zhertvy-1778942754.html

Четверо гражданских погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск

Четверо гражданских погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 18.03.2022

Четверо гражданских погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск

Четверо мирных граждан погибли, еще пять пострадали в Донецкой народной республике за сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:54

2022-03-18T20:54

2022-03-18T20:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Четверо мирных граждан погибли, еще пять пострадали в Донецкой народной республике за сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР.Согласно заявлению, "под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов республики"."В результате украинской агрессии четверо мирных граждан погибли, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что повреждены 11 жилых домов, девять объектов инфраструктуры и девять транспортных средств.Украинские войска с начала суток в пятницу выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более ста пятидесяти снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 152 и122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр