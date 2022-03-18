https://ria.ru/20220318/zhertvy-1778886401.html
В ДНР за неделю погибли 150 военных и 46 гражданских из-за боевых действий
В ДНР за неделю погибли 150 военных и 46 гражданских из-за боевых действий - РИА Новости, 18.03.2022
В ДНР за неделю погибли 150 военных и 46 гражданских из-за боевых действий
Боевые действия в Донецкой народной республике с 11 по 17 марта привели к гибели 150 военных и 46 гражданских, следует из данных, опубликованных омбудсменом... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:26
2022-03-18T16:26
2022-03-18T16:41
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Боевые действия в Донецкой народной республике с 11 по 17 марта привели к гибели 150 военных и 46 гражданских, следует из данных, опубликованных омбудсменом республики Дарьей Морозовой в Telegram.Также сообщается, что за неделю пострадали 866 военных и 113 гражданских.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
16:26 18.03.2022 (обновлено: 16:41 18.03.2022)
В ДНР за неделю погибли 150 военных и 46 гражданских из-за боевых действий
Омбудсмен ДНР Морозова: 150 военных и 46 мирных жителей погибли за неделю в республике