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Зеленский готов встретиться с Путиным "хоть завтра", заявил Кулеба - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/zelenskiy-1778846816.html
Зеленский готов встретиться с Путиным "хоть завтра", заявил Кулеба
Зеленский готов встретиться с Путиным "хоть завтра", заявил Кулеба - РИА Новости, 18.03.2022
Зеленский готов встретиться с Путиным "хоть завтра", заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если российский лидер... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:15
2022-03-18T14:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если российский лидер проявит готовность, она может состояться "хоть завтра, хоть послезавтра"."Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова", - сказал Кулеба в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.Он добавил, что уже есть конкуренция и соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу. "Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", - заявил Кулеба.Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным. Как отмечал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин может и должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html
https://ria.ru/20220216/vstrecha-1773118931.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
14:15 18.03.2022
 
Зеленский готов встретиться с Путиным "хоть завтра", заявил Кулеба

Кулеба заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным "хоть завтра, хоть послезавтра"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если российский лидер проявит готовность, она может состояться "хоть завтра, хоть послезавтра".
"Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова", - сказал Кулеба в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:04
"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Он добавил, что уже есть конкуренция и соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу. "Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", - заявил Кулеба.
Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным. Как отмечал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин может и должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 14:14
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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