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Роста числа обращений в службу занятости в Москве нет, заявила Голикова

Роста числа обращений в службу занятости в Москве нет, заявила Голикова - РИА Новости, 18.03.2022

Роста числа обращений в службу занятости в Москве нет, заявила Голикова

Роста количества обращений в службу занятости в Москве нет, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:07

2022-03-18T14:07

2022-03-18T14:07

москва

россия

татьяна голикова

анастасия ракова

общество

экономика

санкции в отношении россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Роста количества обращений в службу занятости в Москве нет, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда. В заседании приняли участие представители Минтруда, Минэкономразвития, Минпромторга РФ и других федеральных органов исполнительной власти, а также главы регионов и полномочные представители президента РФ в федеральных округах."Как отметила (заместитель мэра столицы по вопросам социального развития) Анастасия Ракова, безработица в Москве фиксируется на прежнем уровне, рост числа обращений в службу занятости не отмечается. Регионом проводится проактивный многофакторный мониторинг ситуации.. На особом контроле компании, которые публично в СМИ заявили о приостановке деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что стратегия этих компаний сегодня - максимальное сохранение персонала, сотрудники в основном отправлены в оплачиваемый отпуск или работают в штатном режиме. Также контролируется ситуация в крупных сетевых работодателях.

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Екатерина Зайцева

москва, россия, татьяна голикова, анастасия ракова , общество, экономика, санкции в отношении россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)