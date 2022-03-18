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В Госдуме назвали высылку дипломатов из Прибалтики диверсией - РИА Новости, 18.03.2022
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В Госдуме назвали высылку дипломатов из Прибалтики диверсией
В Госдуме назвали высылку дипломатов из Прибалтики диверсией - РИА Новости, 18.03.2022
В Госдуме назвали высылку дипломатов из Прибалтики диверсией
Член международного комитета ГД Мария Бутина, комментируя РИА Новости высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, назвала эти меры дипломатической... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:51
2022-03-18T16:06
санкции в отношении россии
в мире
россия
латвия
эстония
госдума рф
мария бутина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Член международного комитета ГД Мария Бутина, комментируя РИА Новости высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, назвала эти меры дипломатической диверсией, так как санкции Запада себя исчерпали и нужны новые инструменты давления.Ранее Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", кроме того Болгария объявила 10 дипломатов из РФ персонами нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства."Эти страны исчерпали экономические санкции, которые бьют по самой Европе, и просто не знают, что придумать. Добрались до наших дипломатов персонально – это вопиющее нарушение всех норм и принципов международного права. Это совершенно возмутительно", - сказала Бутина.Она сообщила, что логика этих действий в том, что экономические меры для европейских стран слишком ощутимы, и поэтому там "стали заниматься вот такими дипломатическими диверсиями"."Уверена, что с нашей стороны это не останется без внимания. Наши коллеги рассмотрят встречные меры. Будут они зеркальными или нет – сложно сказать. Есть МИД, думаю, рассмотрит в комплексе ситуацию. То, что мы видим – агония, понимание того, что без России ничего не получится", - добавила Бутина.
https://ria.ru/20220316/mid-1778387171.html
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санкции в отношении россии, в мире, россия, латвия, эстония, госдума рф, мария бутина
15:51 18.03.2022 (обновлено: 16:06 18.03.2022)
 
В Госдуме назвали высылку дипломатов из Прибалтики диверсией

Депутат Госдумы Бутина назвала высылку дипломатов из Прибалтики диверсией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Мария Бутина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Член международного комитета ГД Мария Бутина, комментируя РИА Новости высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, назвала эти меры дипломатической диверсией, так как санкции Запада себя исчерпали и нужны новые инструменты давления.
Ранее Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", кроме того Болгария объявила 10 дипломатов из РФ персонами нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.
Флаги Черногории и НАТО - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 09:50
Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории
"Эти страны исчерпали экономические санкции, которые бьют по самой Европе, и просто не знают, что придумать. Добрались до наших дипломатов персонально – это вопиющее нарушение всех норм и принципов международного права. Это совершенно возмутительно", - сказала Бутина.
Она сообщила, что логика этих действий в том, что экономические меры для европейских стран слишком ощутимы, и поэтому там "стали заниматься вот такими дипломатическими диверсиями".
"Уверена, что с нашей стороны это не останется без внимания. Наши коллеги рассмотрят встречные меры. Будут они зеркальными или нет – сложно сказать. Есть МИД, думаю, рассмотрит в комплексе ситуацию. То, что мы видим – агония, понимание того, что без России ничего не получится", - добавила Бутина.
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 15:16
Эстония высылает трех российских дипломатов
 
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