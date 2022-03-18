https://ria.ru/20220318/vysylka-1778874866.html

В Госдуме назвали высылку дипломатов из Прибалтики диверсией

В Госдуме назвали высылку дипломатов из Прибалтики диверсией - РИА Новости, 18.03.2022

В Госдуме назвали высылку дипломатов из Прибалтики диверсией

Член международного комитета ГД Мария Бутина, комментируя РИА Новости высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, назвала эти меры дипломатической... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:51

2022-03-18T15:51

2022-03-18T16:06

санкции в отношении россии

в мире

россия

латвия

эстония

госдума рф

мария бутина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Член международного комитета ГД Мария Бутина, комментируя РИА Новости высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, назвала эти меры дипломатической диверсией, так как санкции Запада себя исчерпали и нужны новые инструменты давления.Ранее Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", кроме того Болгария объявила 10 дипломатов из РФ персонами нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства."Эти страны исчерпали экономические санкции, которые бьют по самой Европе, и просто не знают, что придумать. Добрались до наших дипломатов персонально – это вопиющее нарушение всех норм и принципов международного права. Это совершенно возмутительно", - сказала Бутина.Она сообщила, что логика этих действий в том, что экономические меры для европейских стран слишком ощутимы, и поэтому там "стали заниматься вот такими дипломатическими диверсиями"."Уверена, что с нашей стороны это не останется без внимания. Наши коллеги рассмотрят встречные меры. Будут они зеркальными или нет – сложно сказать. Есть МИД, думаю, рассмотрит в комплексе ситуацию. То, что мы видим – агония, понимание того, что без России ничего не получится", - добавила Бутина.

https://ria.ru/20220316/mid-1778387171.html

https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778864860.html

россия

латвия

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, латвия, эстония, госдума рф, мария бутина