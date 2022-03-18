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Ямальские кочевники получат единовременную дополнительную выплату - РИА Новости, 18.03.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220318/vyplata-1778839304.html
Ямальские кочевники получат единовременную дополнительную выплату
Ямальские кочевники получат единовременную дополнительную выплату - РИА Новости, 18.03.2022
Ямальские кочевники получат единовременную дополнительную выплату
Ямальские кочевники получат единовременную дополнительную выплату, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:58
2022-03-18T13:58
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Ямальские кочевники получат единовременную дополнительную выплату, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Тундровики, ведущие традиционный образ жизни, получат единовременную дополнительную выплату. Решение принято губернатором Ямала Дмитрием Артюховым", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что это позволит поддержать коренных северян в сложившейся экономической ситуации."Сразу после поручения главы государства мы приняли решение выплатить дополнительные "кочевые" нашим тундровикам. Сейчас, как мы знаем, проходят дни оленеводов, люди могут закупиться впрок на ближайшие месяцы. Действуем по тому же принципу, что мы делали во время острой фазы пандемии, – для семей с детьми, для людей старшего возраста сделаем удвоенные кочевые. Решение будет реализовано в ближайшие дни", – сказал в интервью АНО "Ямал-Медиа" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.Пресс-служба главы региона уточняет, что мера поддержки предусмотрена для двух категорий граждан. Одна из них адресована пожилым северянам: женщинам в возрасте 55 лет и старше, мужчинам – 60 лет и старше; вторая – семьям с детьми в возрасте до 18 лет. Размер каждой выплаты составляет 5 тысяч рублей. Северянам пожилого возраста выплатят удвоенные "кочевые". Средства получат 2476 человек. Базовый размер выплаты составляет 5 тысяч рублей.Для приобретения продуктов питания единовременную выплату получат и семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Сейчас они готовятся к весенне-летним перекочевкам к местам летних стоянок, местам рыбного промысла и закупают продукты питания впрок. Средства выплатят на 8497 детей. Обе выплаты будут перечислены в беззаявительном порядке. Выплаты на детей перечислят на лицевой счет одного из родителей или законного представителя, на который перечисляются ежемесячные "кочевые" выплаты.Единовременные выплаты кочевникам назначают не впервые. В мае 2020 года аналогичные выплаты перечисляли кочевникам в связи с пандемией. Тогда деньги получили 1609 пожилых северян и 7800 детей."Кочевые" – это одна из выплат, которую получают представители коренных народов. С 1 января 2020 года ее размер был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html
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общество, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
13:58 18.03.2022
 
Ямальские кочевники получат единовременную дополнительную выплату

Ямальские кочевники получат единовременную дополнительную выплату

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ЯНАООленеводческое хозяйство в Ямало-Ненецком автономном округе
Оленеводческое хозяйство в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО
Оленеводческое хозяйство в Ямало-Ненецком автономном округе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Ямальские кочевники получат единовременную дополнительную выплату, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Тундровики, ведущие традиционный образ жизни, получат единовременную дополнительную выплату. Решение принято губернатором Ямала Дмитрием Артюховым", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что это позволит поддержать коренных северян в сложившейся экономической ситуации.
"Сразу после поручения главы государства мы приняли решение выплатить дополнительные "кочевые" нашим тундровикам. Сейчас, как мы знаем, проходят дни оленеводов, люди могут закупиться впрок на ближайшие месяцы. Действуем по тому же принципу, что мы делали во время острой фазы пандемии, – для семей с детьми, для людей старшего возраста сделаем удвоенные кочевые. Решение будет реализовано в ближайшие дни", – сказал в интервью АНО "Ямал-Медиа" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Пресс-служба главы региона уточняет, что мера поддержки предусмотрена для двух категорий граждан. Одна из них адресована пожилым северянам: женщинам в возрасте 55 лет и старше, мужчинам – 60 лет и старше; вторая – семьям с детьми в возрасте до 18 лет. Размер каждой выплаты составляет 5 тысяч рублей. Северянам пожилого возраста выплатят удвоенные "кочевые". Средства получат 2476 человек. Базовый размер выплаты составляет 5 тысяч рублей.
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Для приобретения продуктов питания единовременную выплату получат и семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Сейчас они готовятся к весенне-летним перекочевкам к местам летних стоянок, местам рыбного промысла и закупают продукты питания впрок. Средства выплатят на 8497 детей. Обе выплаты будут перечислены в беззаявительном порядке. Выплаты на детей перечислят на лицевой счет одного из родителей или законного представителя, на который перечисляются ежемесячные "кочевые" выплаты.
Единовременные выплаты кочевникам назначают не впервые. В мае 2020 года аналогичные выплаты перечисляли кочевникам в связи с пандемией. Тогда деньги получили 1609 пожилых северян и 7800 детей.
"Кочевые" – это одна из выплат, которую получают представители коренных народов. С 1 января 2020 года ее размер был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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