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Глава ЛНР разрешил выезд из республики мужчинам из освобожденных районов

Глава ЛНР разрешил выезд из республики мужчинам из освобожденных районов - РИА Новости, 18.03.2022

Глава ЛНР разрешил выезд из республики мужчинам из освобожденных районов

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом разрешил мужчинам из освобожденных районов выезжать за пределы республики, что было запрещено в РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:36

2022-03-18T17:36

2022-03-18T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом разрешил мужчинам из освобожденных районов выезжать за пределы республики, что было запрещено в связи с мобилизацией на Украине."Определить, что установленный в соответствии с указом запрет выезда за пределы территории ЛНР гражданам мужского пола возрастом от 18 до 55 лет не распространяется на лиц, проживающих на территориях ЛНР, ранее оккупированных Украиной, вынуждено покинувших места жительства в связи с боевыми действиями", - гласит указ, опубликованный на официальном сайте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, леонид пасечник