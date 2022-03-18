https://ria.ru/20220318/vstrechi-1778768003.html

Дегтярев обсуждает реализацию проектов с чиновниками Хабаровского края

Дегтярев обсуждает реализацию проектов с чиновниками Хабаровского края - РИА Новости, 18.03.2022

Дегтярев обсуждает реализацию проектов с чиновниками Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев активно встречается с главами районов для создания продуктивной и оперативной работы по решению проблем населения и РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T05:07

2022-03-18T05:07

2022-03-18T05:07

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 18 марта — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев активно встречается с главами районов для создания продуктивной и оперативной работы по решению проблем населения и реализации проектов, во второй раз с начала года прошло совещание с руководителем Амурского района Павлом Боровлевым, сообщает правительство региона.Губернатор с начала года встретился с руководителями уже девяти районов края. Личные беседы состоялись в том числе с руководителем Николаевского района Анатолием Леоновым, с главой Солнечного муниципального района Виктором Старковым, руководителем Хабаровского муниципального района Александром Яцем, главой Советско-Гаванского района Юрием Бухряковым, с главой района имени Полины Осипенко Сергеем Кузьминым, с руководителем Ульчского района Федором Иващуком, руководителем Вяземского района Александром Усенко и с главой территории Нанайского района Николаем Сафроновым.Отмечается, что, несмотря на усиление работы по антикризисной повестке, исполнение всех поставленных перед Амурским районом задач социальной направленности продолжится. Реализация нацпроектов, федеральных и региональных программ остается в приоритете. Так, в этом году здесь будет благоустроено восемь общественных пространств, а по проекту "1000 дворов на Дальнем Востоке" планируется привести в порядок 13 дворов. Конкурсный отбор успешно прошли и обеспечили себе получение краевой субсидии 12 территорий общественного самоуправления (ТОС). Всего на эти цели будет затрачено более 140 миллионов рублей.В планах текущего года исполнить ряд задач в сфере образования и спорта. "Нам предстоит подготовить проекты капитального ремонта трех школ Амурска и Вознесенкого. А в Литовко запроектировать и найти источник финансирования для строительства современного спортивного стадиона", — пояснил Боровлев.Особого внимания со стороны районной администрации требует детский оздоровительный лагерь "Орбита". Сегодня здание и материально-техническая база лагеря, способного принять в одну смену около 500 школьников, остро нуждаются в модернизации. К разработке мероприятий по обновлению "Орбиты" готовы подключиться инвесторы из числа местных крупных компаний.В Амурском районе при региональной и федеральной поддержке в прошлом году реализовывались нацпроекты. По "Современной школе" — было открыто два центра "Точка роста". По "Демографии" — успешно решен вопрос с нехваткой мест в детских садах: доля детей до трех лет, охваченных дошкольным образованием, увеличилась на 60%. За счет частных средств в Амурске построен новый ледовый комплекс "Территория льда".В Амурске 20 марта состоятся досрочные выборы мэра города. В них примет участие пять кандидатов: исполняющий обязанности главы городского поселения "Город Амурск" Сергей Байдаков (самовыдвижение); председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива "Кооператор Комсомольска" Максим Аликин ("Справедливая Россия — патриоты — за правду"); парламентарий Совета депутатов Амурска на непостоянной основе, директор АО "Инфис" Владимир Крылов (КПРФ); заместитель директора ООО "Магистраль" Валерий Постельник (ЕР) и самовыдвиженец, начальник Амурского отделения филиала ПАО "ДЭК" — "Хабаровскэнергосбыт" Сергей Семёнов."Избирательная кампания и голосование должны пройти открыто, честно, без нарушений. Важно, чтобы люди могли высказаться и избрать себе достойного главу, который в дальнейшем будет работать с районными властями в одной команде. Благодаря чему, уверен, у Амурска появятся новые перспективы для развития", — резюмировал итоги беседы Дегтярев.Еще на первой встрече с главой Амурского района 19 января Дегтярев отмечал, что территория "в лидерах по величине доходов, социальному партнерству с крупными корпорациями и вовлечению граждан в общественную жизнь". Это подтверждается достижениями сразу по нескольким ключевым позициям социально-экономического блока. Так, за отчетный период 2021 года в бюджет района поступило около 2,9 миллиарда рублей – на 3,3% больше запланированного. Три четверти всех полученных доходов было направлены в социальную сферу. По сравнению с 2020 годом, существенно выросла средняя зарплата (на 13,4%), перешагнув порог в 58 тысяч рублей. А уровень безработицы, наоборот, снизился до 1,4% против 3,4% предыдущего периода.Отмечается, что регулярные встречи с местными главами дают Дегтяреву знание ситуации в районах, он имеет исчерпывающее представление о каждой территории – ее ситуации, проблемах, перспективах. Это позволяет применять дифференцированный подход, опираясь на существующие точки роста, уверены в правительстве региона. Фактически, для каждого района существует своя дорожная карта развития, совместная работа по которой силами краевых и местных властей уже идет.

https://ria.ru/20220310/programma-1777395322.html

https://ria.ru/20220228/naselenie-1775514211.html

https://ria.ru/20220216/master-plan-1773072737.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

михаил дегтярев, хабаровск, общество