https://ria.ru/20220318/vosmerka-1778877953.html

В Нижнем Новгороде отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией

В Нижнем Новгороде отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022

В Нижнем Новгороде отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией

Огромная "восьмерка", в форме которой построена одна из достопримечательностей Нижнего Новгорода – Чкаловская лестница, – стала основой для праздничного... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:03

2022-03-18T16:03

2022-03-18T16:03

день воссоединения крыма с россией

республика крым

нижний новгород

россия

общество

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Огромная "восьмерка", в форме которой построена одна из достопримечательностей Нижнего Новгорода – Чкаловская лестница, – стала основой для праздничного флешмоба в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен волонтеров выстроились на ступенях спускающейся в Волге Чкаловской лестницы с красными, синими и белыми полотнами в руках, "выстроив" огромный триколор. В итоге получилась символическая картинка – российский флаг на фоне гигантской цифры 8. Также на одной из центральных площадок лестницы разместили огромный плакат с надписью "Восемь лет мы вместе"."Более 400 членов молодежных общественных организаций собрались на Чкаловской лестнице, и натянув ткань трёх разных цветов, образовали таким образом флаг России. Восемь лет присоединения Крыма к России и наша нижегородская "восьмерка" как символ праздника", - сказал журналистам заместитель председателя молодежного правительства Нижегородской области Кирилл Карташёв.Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил крымчан со знаменательной датой, направив поздравительную телеграмму. "Это событие вновь позволило нам почувствовать себя единым целым, восстановило историческую справедливость, открыло новые возможности для взаимодействия", – говорится в телеграмме.Глава региона подчеркнул, что Нижегородскую область и Республику Крым объединяют давние двусторонние связи по самым разным направлениям. "Одно из центральных мест в нашем партнерстве занимает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Кроме того, хотелось бы отметить исключительную важность консолидации отношений с Севастополем. В настоящее время подготовлены к подписанию соглашение об обмене лучшими практиками регионального развития, а также план по развитию сотрудничества на 2021-2023 годы", – цитирует пресс-служба слова Никитина.Чкаловская лестница, построенная в 1949 году в форме "восьмерки", спускается к Волге от памятника летчику Валерию Чкалову возле нижегородского кремля и соединяет площадь Минина с Нижневолжской набережной. Долгое время лестница считалась самой длинной в стране, у нее 442 ступени.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220318/krym-1778796323.html

https://ria.ru/20220318/kontsert-1778843057.html

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

республика крым

нижний новгород

россия

нижегородская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

день воссоединения крыма с россией, республика крым, нижний новгород, россия, общество, нижегородская область, глеб никитин