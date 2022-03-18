https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html

Американцы вынуждены воровать из-за санкций против России

СМИ: американцы начали воровать бензин из-за санкций против России - РИА Новости, 18.03.2022

Американцы вынуждены воровать из-за санкций против России

Резкий рост цен на топливо, начавшийся в США после отказа от российских энергоресурсов, спровоцировал волну воровства бензина, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:48

2022-03-18T10:48

2022-03-18T11:24

в мире

сша

пенсильвания

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хьюстон

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Резкий рост цен на топливо, начавшийся в США после отказа от российских энергоресурсов, спровоцировал волну воровства бензина, сообщает телеканал ABC News.По его сведениям, за последнее время подобные инциденты происходили как минимум в десяти штатах.Так, в Техасе у местного жителя украли более пяти тысяч литров бензина, а в Пенсильвании женщина обнаружила в собственном автомобиле пустой бензобак и высверленную в нем дыру.Но находятся и более наглые авантюристы, которые обворовывают заправочные станции, отмечает телеканал.На прошлой неделе в Лос-Анджелесе полиция задержала подозреваемого, который взломал терминал и выкачивал топливо, заплатив при этом только 20 долларов. А в Хьюстоне преступники украли с заправки бензина на восемь тысяч долларов.На прошлой неделе президент Джо Байден запретил импорт в США российской нефти и других энергоносителей. Это еще больше усугубило ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили сто долларов за баррель.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220317/benzin-1778670345.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/tiktok-1778282183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, пенсильвания, техас, лос-анджелес, россия, джо байден, хьюстон