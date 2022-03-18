Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил героизм российских военных во время операции на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/voennye-1778883330.html
Путин отметил героизм российских военных во время операции на Украине
Путин отметил героизм российских военных во время операции на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Путин отметил героизм российских военных во время операции на Украине
Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военных, участвующих в операции на Украине. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:20
2022-03-18T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777846673_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_70c5e8f1cb667183f681c74d8a9b2034.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военных, участвующих в операции на Украине."Все заключается в том, что это (единство — Прим. ред.) универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции — плечом к плечу", — сказал глава государства, выступая на праздничном концерте в "Лужниках" в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.Он рассказал, как солдаты поддерживают и прикрывают друг друга.Президент подчеркнул, что жители Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, подверглись геноциду, и цель военной операции России — избавить людей от этих страданийРоссия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220318/donbass-1778883995.html
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777846673_100:0:2563:1847_1920x0_80_0_0_40bb218d361702a6d8cbf901ca304fcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина
16:20 18.03.2022 (обновлено: 16:50 18.03.2022)
 
Путин отметил героизм российских военных во время операции на Украине

Президент Путин отметил героизм российских военных в ходе операции на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВысадка тактического десанта подразделений воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Кадр видео
Высадка тактического десанта подразделений воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Высадка тактического десанта подразделений воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военных, участвующих в операции на Украине.
"Все заключается в том, что это (единство — Прим. ред.) универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции — плечом к плечу", — сказал глава государства, выступая на праздничном концерте в "Лужниках" в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.
Путин: Нет больше той любви, как если бы кто-то отдал душу за друзей своих
Вчера, 16:20
Путин процитировал Священное Писание, говоря о Донбассе
Он рассказал, как солдаты поддерживают и прикрывают друг друга.
"Такого единения у нас давно не было", — добавил Путин.
Президент подчеркнул, что жители Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, подверглись геноциду, и цель военной операции России — избавить людей от этих страданий
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 08:00
Путин зафиксировал поражение Запада
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала