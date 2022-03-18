https://ria.ru/20220318/voennye-1778883330.html

Путин отметил героизм российских военных во время операции на Украине

Путин отметил героизм российских военных во время операции на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Путин отметил героизм российских военных во время операции на Украине

Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военных, участвующих в операции на Украине. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:20

2022-03-18T16:20

2022-03-18T16:50

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военных, участвующих в операции на Украине."Все заключается в том, что это (единство — Прим. ред.) универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции — плечом к плечу", — сказал глава государства, выступая на праздничном концерте в "Лужниках" в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.Он рассказал, как солдаты поддерживают и прикрывают друг друга.Президент подчеркнул, что жители Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, подверглись геноциду, и цель военной операции России — избавить людей от этих страданийРоссия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220318/donbass-1778883995.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина