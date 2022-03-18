https://ria.ru/20220318/voennye-1778821106.html

Путин: российские военные делают все для сохранения жизни мирных граждан

Путин: российские военные делают все для сохранения жизни мирных граждан - РИА Новости, 18.03.2022

Путин: российские военные делают все для сохранения жизни мирных граждан

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:39

2022-03-18T12:39

2022-03-18T12:59

в мире

германия

владимир путин

олаф шольц

украина

мариуполь

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны."Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины... Отмечено, что российские вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путем организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тысяч человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220317/peregovory-1778651632.html

германия

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, германия, владимир путин, олаф шольц, украина, мариуполь