https://ria.ru/20220318/voennye-1778821106.html
Путин: российские военные делают все для сохранения жизни мирных граждан
Путин: российские военные делают все для сохранения жизни мирных граждан - РИА Новости, 18.03.2022
Путин: российские военные делают все для сохранения жизни мирных граждан
Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:39
2022-03-18T12:39
2022-03-18T12:59
в мире
германия
владимир путин
олаф шольц
украина
мариуполь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны."Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины... Отмечено, что российские вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путем организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, владимир путин, олаф шольц, украина, мариуполь
12:39 18.03.2022 (обновлено: 12:59 18.03.2022)
Путин: российские военные делают все для сохранения жизни мирных граждан
Путин заявил Шольцу, что ВС России делают все для сохранения жизни мирных людей на Украине