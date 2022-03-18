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Более 20 украинских военных добровольно сложили оружие

Более 20 украинских военных добровольно сложили оружие - РИА Новости, 18.03.2022

Более 20 украинских военных добровольно сложили оружие

Двадцать шесть украинских военных добровольно сложили оружие, пятерым из них была оказана медпомощь, сообщает в пятницу Народная милиция ДНР. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:03

2022-03-18T11:03

2022-03-18T11:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Двадцать шесть украинских военных добровольно сложили оружие, пятерым из них была оказана медпомощь, сообщает в пятницу Народная милиция ДНР."Двадцать шесть военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. Пятерым из них была оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале народной милиции об обстановке в республике по состоянию на 18 марта.В понедельник Народная милиция ДНР заявила, что с начала спецоперации на сторону республики добровольно перешли 170 украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия