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Более 300 тысяч новых предпринимателей начали бизнес во "ВКонтакте"
Более 300 тысяч новых предпринимателей начали бизнес во "ВКонтакте" - РИА Новости, 18.03.2022
Более 300 тысяч новых предпринимателей начали бизнес во "ВКонтакте"
Вести дело во "ВКонтакте" и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети за период с 11 по 17 марта начали более 300 тысяч новых предпринимателей... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:23
2022-03-18T14:23
2022-03-18T16:03
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Вести дело во "ВКонтакте" и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети за период с 11 по 17 марта начали более 300 тысяч новых предпринимателей. Около 120 тысяч сообществ стали использовать инструменты соцсети для продаж товаров и услуг, сообщили в пресс-службе VK.Как отмечается, больше всего пользователей стали интересовать следующие категории товаров и услуг: красота и здоровье, досуг и подарки, одежда и обувь, детские товары, дом и дача.По данным пресс-службы, свое дело в соцсети развивает более 2 миллионов предпринимателей. Уточняется, что для поиска новых клиентов нужно завести страницу бизнеса, наполнив ее информацией о товарах и услугах.
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