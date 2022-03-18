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Более 300 тысяч новых предпринимателей начали бизнес во "ВКонтакте" - РИА Новости, 18.03.2022
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Более 300 тысяч новых предпринимателей начали бизнес во "ВКонтакте"
Более 300 тысяч новых предпринимателей начали бизнес во "ВКонтакте" - РИА Новости, 18.03.2022
Более 300 тысяч новых предпринимателей начали бизнес во "ВКонтакте"
Вести дело во "ВКонтакте" и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети за период с 11 по 17 марта начали более 300 тысяч новых предпринимателей... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:23
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технологии
вконтакте
россия
экономика
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Вести дело во "ВКонтакте" и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети за период с 11 по 17 марта начали более 300 тысяч новых предпринимателей. Около 120 тысяч сообществ стали использовать инструменты соцсети для продаж товаров и услуг, сообщили в пресс-службе VK.Как отмечается, больше всего пользователей стали интересовать следующие категории товаров и услуг: красота и здоровье, досуг и подарки, одежда и обувь, детские товары, дом и дача.По данным пресс-службы, свое дело в соцсети развивает более 2 миллионов предпринимателей. Уточняется, что для поиска новых клиентов нужно завести страницу бизнеса, наполнив ее информацией о товарах и услугах.
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технологии, вконтакте, россия, экономика
14:23 18.03.2022 (обновлено: 16:03 18.03.2022)
 

Более 300 тысяч новых предпринимателей начали бизнес во "ВКонтакте"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети ВКонтакте на экране телефона
Приложение социальной сети ВКонтакте на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Вести дело во "ВКонтакте" и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети за период с 11 по 17 марта начали более 300 тысяч новых предпринимателей. Около 120 тысяч сообществ стали использовать инструменты соцсети для продаж товаров и услуг, сообщили в пресс-службе VK.
Как отмечается, больше всего пользователей стали интересовать следующие категории товаров и услуг: красота и здоровье, досуг и подарки, одежда и обувь, детские товары, дом и дача.
По данным пресс-службы, свое дело в соцсети развивает более 2 миллионов предпринимателей. Уточняется, что для поиска новых клиентов нужно завести страницу бизнеса, наполнив ее информацией о товарах и услугах.
Офис компании VK (Вконтакте) в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 11:56
VK работает над альтернативой досрочному погашению евробондов
 
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