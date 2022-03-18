Рейтинг@Mail.ru
Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220318/vaktsina-1778952598.html
Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл"
Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 18.03.2022
Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл"
Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, следует из... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:27
2022-03-18T22:50
общество
распространение коронавируса
здоровье - общество
вероника скворцова
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, следует из государственного реестра лекарственных средств."Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022", - говорится в реестре.Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что вакцина "Конвасэл" хорошо переносится и не вызывает аллергию.Зарегистрированная в РФ вакцина против коронавируса "Конвасэл" вводится двукратно с интервалом в 21 день, она предназначена для людей от 18 до 60 лет, следует из инструкции к препарату."Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 мл каждая инъекция", - говорится в документе.Вакцина предназначена для профилактики COVID-19 среди людей от 18 до 60 лет, отмечается в инструкции. Она противопоказана при гиперчувствительности к компонентам препарата, тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, при беременности и в период грудного вскармливания.В ходе клинических исследований вакцины у всех добровольцев наблюдалась выработка антител и активация клеточного иммунитета, уточняется в документе. Продолжительность поствакцинального иммунитета и защиты пока изучается.
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_02e6a20ca0a32a838ba5bea64c120577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, вероника скворцова, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
22:27 18.03.2022 (обновлено: 22:50 18.03.2022)
 
Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл"

Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную ФМБА

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, следует из государственного реестра лекарственных средств.
"Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022", - говорится в реестре.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что вакцина "Конвасэл" хорошо переносится и не вызывает аллергию.
Зарегистрированная в РФ вакцина против коронавируса "Конвасэл" вводится двукратно с интервалом в 21 день, она предназначена для людей от 18 до 60 лет, следует из инструкции к препарату.
"Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 мл каждая инъекция", - говорится в документе.
Вакцина предназначена для профилактики COVID-19 среди людей от 18 до 60 лет, отмечается в инструкции. Она противопоказана при гиперчувствительности к компонентам препарата, тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, при беременности и в период грудного вскармливания.
В ходе клинических исследований вакцины у всех добровольцев наблюдалась выработка антител и активация клеточного иммунитета, уточняется в документе. Продолжительность поствакцинального иммунитета и защиты пока изучается.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:19Распространение коронавируса
В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоВероника СкворцоваВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала