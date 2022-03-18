https://ria.ru/20220318/vaktsina-1778952598.html

Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл"

Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 18.03.2022

Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл"

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, следует из... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T22:27

2022-03-18T22:27

2022-03-18T22:50

общество

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коронавирус в россии

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, следует из государственного реестра лекарственных средств."Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022", - говорится в реестре.Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что вакцина "Конвасэл" хорошо переносится и не вызывает аллергию.Зарегистрированная в РФ вакцина против коронавируса "Конвасэл" вводится двукратно с интервалом в 21 день, она предназначена для людей от 18 до 60 лет, следует из инструкции к препарату."Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 мл каждая инъекция", - говорится в документе.Вакцина предназначена для профилактики COVID-19 среди людей от 18 до 60 лет, отмечается в инструкции. Она противопоказана при гиперчувствительности к компонентам препарата, тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, при беременности и в период грудного вскармливания.В ходе клинических исследований вакцины у всех добровольцев наблюдалась выработка антител и активация клеточного иммунитета, уточняется в документе. Продолжительность поствакцинального иммунитета и защиты пока изучается.

https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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