https://ria.ru/20220318/vaktsina-1778952598.html
Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл"
Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 18.03.2022
Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл"
Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, следует из... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:27
2022-03-18T22:27
2022-03-18T22:50
общество
распространение коронавируса
здоровье - общество
вероника скворцова
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, следует из государственного реестра лекарственных средств."Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022", - говорится в реестре.Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что вакцина "Конвасэл" хорошо переносится и не вызывает аллергию.Зарегистрированная в РФ вакцина против коронавируса "Конвасэл" вводится двукратно с интервалом в 21 день, она предназначена для людей от 18 до 60 лет, следует из инструкции к препарату."Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 мл каждая инъекция", - говорится в документе.Вакцина предназначена для профилактики COVID-19 среди людей от 18 до 60 лет, отмечается в инструкции. Она противопоказана при гиперчувствительности к компонентам препарата, тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, при беременности и в период грудного вскармливания.В ходе клинических исследований вакцины у всех добровольцев наблюдалась выработка антител и активация клеточного иммунитета, уточняется в документе. Продолжительность поствакцинального иммунитета и защиты пока изучается.
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, вероника скворцова, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
22:27 18.03.2022 (обновлено: 22:50 18.03.2022)
Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Конвасэл"
Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную ФМБА
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, следует
из государственного реестра лекарственных средств.
"Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022", - говорится в реестре.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова
сообщала, что вакцина "Конвасэл" хорошо переносится и не вызывает аллергию.
Зарегистрированная в РФ
вакцина против коронавируса "Конвасэл" вводится двукратно с интервалом в 21 день, она предназначена для людей от 18 до 60 лет, следует из инструкции к препарату.
"Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 мл каждая инъекция", - говорится в документе.
Вакцина предназначена для профилактики COVID-19 среди людей от 18 до 60 лет, отмечается в инструкции. Она противопоказана при гиперчувствительности к компонентам препарата, тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, при беременности и в период грудного вскармливания.
В ходе клинических исследований вакцины у всех добровольцев наблюдалась выработка антител и активация клеточного иммунитета, уточняется в документе. Продолжительность поствакцинального иммунитета и защиты пока изучается.