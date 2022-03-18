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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 18.03.2022

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции, следует из данных реестра... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:30

2022-03-18T09:30

2022-03-18T09:41

распространение коронавируса

общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России."Дата регистрации входящего номера: 18.03.2022. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в реестре.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, вакцинация россиян от covid-19