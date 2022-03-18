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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 18.03.2022
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции, следует из данных реестра... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:30
2022-03-18T09:30
2022-03-18T09:41
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России."Дата регистрации входящего номера: 18.03.2022. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в реестре.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, вакцинация россиян от covid-19
09:30 18.03.2022 (обновлено: 09:41 18.03.2022)
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от коронавируса